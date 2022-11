La influencer acusó el hecho en redes sociales, donde aseguró que realizaría "la funa más grande de la historia" en caso de que su banco no respondiera.

La modelo e influencer María José “Cote” López denunció en redes sociales que sufrió un millonario robo luego de que clonaran una de sus tarjetas de crédito mientras estaba de vacaciones junto al exfutbolista Luis Jiménez.

La también diseñadora compartió una fotografía en Instagram donde se avisa que su tarjeta estaba sobre girada con una deuda de más de 9 mil 230 dólares, es decir, más de ocho millones 300 mil pesos chilenos.

“Ahora sí que me cago… qué rabia, wn (sic)”, escribió junto a la imagen.

De todas formas, quiso profundizar respecto a su situación en redes sociales, donde aseguró que llevaba “una hora al teléfono viendo las transacciones que me hicieron falsas”.

“Resulta que yo pagaba la tarjeta porque la veía usada y los wns gastaban más (sic.)”, explicó en sus redes sociales, apuntando que se dio cuenta luego de que tratara de comprar un pasaje de viaje sin éxito.

“Ahí me dijeron que estaba copada, pero yo la había pagado toda y no la usé”, apuntó entonces. De acuerdo a su relato, se comunicó de inmediato con el banco, donde le aseguraron que la cuenta habría sido bloqueada en caso de notar gastos irregulares, cosa que no ocurrió.

“Todos los días había compras en dólares”, acusó entonces, señalando que jamás fue consultada respecto a estos pagos, así como tampoco supo al respecto.

“Incluso yo tenía un límite de 7000 dólares, estaba en 9200 y aun así del banco no la bloqueó, ahora resulta que me dicen que el banco solo se hace cargo de 35 uf, 1 millón aproximadamente. ¿Y los otros casi 13 millones?”, lanzó entonces López.

En eso, la influencer aseguró que “esperaré los 5 días que dio el banco para responderme. Pero si no se hacen cargo, les juro que haré la funa más grande de la historia contra el banco, para que no le pase a nadie más. ¿Cómo es posible, si no es culpa mía?”, añadió molesta.