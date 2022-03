Pedro Cisternas Bolocco, hijo de Diana Bolocco, tuvo su debut en el club Trasandino de los Andes. En el partido estuvo presente su madre, quien aprovechó de felicitarlo a través de redes sociales.

Días atrás desde la institución habían ratificado la incorporación del muchacho, asegurando que: “Pedro Cisternas, delantero de 21 años, se suma a nuestro plantel y vestirá la camiseta del cóndor para competir en Segunda División Profesional”.

Lo cierto es que el joven tuvo su debut con el equipo el pasado fin de semana, en el marco de la Copa Chile, donde derrotaron a Unión Compañías en La Serena.

En aquel partido estuvo presente la propia Diana Bolocco, quien aprovechó de felicitar a su hijo por la clasificación del conjunto andino.

“Que emoción verte perseguir tus sueños, pero lo que más me gusta es verte tan feliz como te vi hoy. Donde quiera que sea, así quiero verte siempre”, sostuvo.

“Felicitaciones mi Piru por tu debut y felicitaciones al equipo por el triunfo. Y tal como en esta foto, así voy a estar, siempre detrás tuyo. Te adoro”, agregó.

El equipo volverá a jugar en la Copa Chile este domingo 27 de marzo, en un partido donde enfrentarán a Unión San Felipe en la ciudad de Quillota.

Entre los equipos amateurs que siguen en competencia está el Colo Colito, que goleó por 4-1 a La Obra en primera fase y ahora enfrentará a la Universidad de Concepción. Por su parte, La Higuera jugará ante Santiago Wanderers.

El equipo que avance a la siguiente fase se decidirá a partido único. Luego, en tercera ronda, se empezarán a jugar partidos de ida y vuelta.

Así quedaron los cruces:

Deportes Concepción vs. Fernández Vial

Deportes Iberia vs. Deportes Temuco

Provincial Ranco vs. Deportes Puerto Montt

Colo Colito vs. Universidad de Concepción

Cobreloa vs. Deportes Iquique

Provincial Ovalle vs. Deportes Copiapó

Trasandino vs. Unión San Felipe

San Antonio Unido vs. San Luis

Deportes Limache vs. Deportes Recoleta

La Higuera vs. Santiago Wanderers

San Bernardo vs. Magallanes

Real San Joaquín vs. A.C. Barnechea

Rodelindo Román vs. Deportes Melipilla

Lautaro de Buin vs. Santiago Morning

General Velásquez vs. Deportes Santa Cruz

Independiente de Cauquenes vs. Ranger