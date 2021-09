Fue el pasado 14 se septiembre cuando Mayte Rodríguez (32) confirmó que está esperando a su primer hijo.

Junto a una sesión de fotos en la que mostró su pancita de embarazo, la actriz nacional indicó: “Hoy siento lo hermoso de ser mujer”.

Casi dos semanas han pasado desde entonces, y la intérprete utilizó nuevamente sus redes sociales para compartir una emotiva reflexión en torno a su embarazo.

“Aquí estoy, muy guatoncita, armándole la pieza a mi niño hermoso”, comenzó señalando en sus Historias.

“Muchos me preguntan cómo me he sentido y me he sentido muy bien. Gracias a Dios me he sentido muy, muy bien, solo con un poco de dolor de rodillas y de espalda. Pero he tenido un embarazo hermoso”, agregó

“Y nada, ninguna palabra puede explicar lo que realmente uno siente de cargar vida adentro. Estoy muy feliz y gracias por todos esos mensajes de amor”, sostuvo.

En tanto, en su última publicación en su cuenta, la joven agradeció las muestras de cariño recibidas durante este tiempo.

“Mi guerrero, mi hombre. Mi dulce regalo.. ideas de nombre únicos? Feliz de leerlos… gracias por tanto amor”, señaló.

Cabe señalar que la hija de Carolina Arregui será madre junto a su pareja, Camilo Figueroa, un joven empresario de la V región.

Recordemos que tras el anuncio de su embarazo, Arregui no pudo aguantar la emoción, demostrando en sus redes la felicidad que sentía por la noticia.

“Este ha sido el sueño más grande de mi vida. No existen palabras que reflejen las emociones que siento, mi corazón ha crecido cada vez más en este proceso junto a ti y a ese ser de luz que llegará a iluminar nuestras vidas”, indicó la reconocida actriz.

“Solo decirte que estaré junto a ti siempre, y gracias hija por este gran regalo. Te amo”, complementó.