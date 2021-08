Este lunes se confirmó que el actor chileno Alejandro Goic se suma al comando de Yasna Provoste (Unidad Constituyente) de cara a las próximas elecciones presidenciales.

La información fue confirmada por la propia senadora en su cuenta de Twitter, donde agradeció públicamente el apoyo entregado por el artista.

“Agradezco a Alejandro Goic la voluntad de sumarse a nuestra campaña presidencial. Estoy segura de que su trayectoria y su firme compromiso con las ideas transformadoras, movilizarán a muchas y muchos en torno a los cambios que proponemos para Chile”, sostuvo.

Agradezco a Alejandro Goic la voluntad de sumarse a nuestra campaña presidencial. Estoy segura de que su trayectoria y su firme compromiso con las ideas transformadoras, movilizarán a muchas y muchos en torno a los cambios que proponemos para Chile. — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) August 30, 2021

En conversación con El Mostrador, Provoste reconoció en Goic un representante del mundo de las culturas, artes y patrimonio.

“Para mí representa un tremendo privilegio poder estar acompañada durante esta nueva etapa de la campaña con nuevos aires, de quien representa no sólo el testimonio de un militante del PS sino también de un representante de la cultura, las artes, el patrimonio”, indicó.

Hay que señalar que Alejandro Goic siempre ha sido abierto a la hora de expresar sus opiniones políticas, estando ligado al mundo de la centroizquierda.

Sin ir más lejos, en junio pasado el actor había dado su apoyo a la candidato de Claudio Orrego (DC) por la Gobernación de la Región Metropolitana, en desmedro de Karina Oliva.

“He sido y soy un hombre de izquierda, y he luchado toda mi vida por transformar el sistema capitalista, un sistema inhumano. Mi corazón me dice ‘vota por la izquierda’ como siempre, pero la voz de la razón histórica me dice otra cosa: ‘no es posible hacer esas transformaciones sin la unidad política y social del pueblo”, señaló en ese entonces.