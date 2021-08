Este jueves el matinal Mucho Gusto de Mega dio cuenta de una preocupante situación que afectó a un local de comida, el cual sufrió un hackeo de su número de WhatsApp de parte de estafadores que dijeron que eran miembros de aquel programa.

De acuerdo a Página 7, todo ocurrió el pasado miércoles, luego que el matinal llegara hasta un restaurante llamado La Mechá Pulenta, ubicado en la comuna de La Florida.

“Esto es muy significativo, porque le puede servir a otros locales. A ellos le hackearon el WhatsApp, después de que vinimos. Además, suplantaron a Danilo Villegas (periodista del programa) que supuestamente dijo que vendría con Paz Bascuñán al local”, explicó Simón Oliveros.

Durante esta jornada la dueña del recinto sostuvo que el miércoles, luego de la primera nota de Mucho Gusto, recibieron un llamado de una persona que decía ser periodista del espacio.

En ese momento, el tercero expuso que un equipo volvería durante esa tarde junto a la actriz Paz Bascuñán, para realizar un nuevo despacho.

La mujer agregó que, durante aquella llamada, también escuchó una “voz robotizada”, la cual indicaba códigos inentendibles para ella.

No obstante, a esa hora también estaba una productora del matinal, quien se enteró de la situación y se comunicó con sus colegas, quienes a su vez indicaron que todo era falso, ya que ellos no volvieron a llamar hasta el local.

Tras eso, indicó la locataria, recibió decenas de llamadas al teléfono celular, las cuales no contestó. “Él mismo tipo me llama e insiste que quería hablar conmigo. Yo me negué y le cortaba a cada rato. Yo trataba de bloquear todas mis cuentas, y ocurrió en un lapsus de 5 minutos”, sostuvo.

De acuerdo a lo expuesto por el espacio, se trataría de una nueva modalidad en la que terceros utilizan un software para hackear el número telefónico y utilizar aplicaciones como WhatsApp y redes sociales.

Afortunadamente, la comerciante indicó que logró bloquear cuentas bancarias y pudieron recuperar su número telefónico con el paso de las horas.