La actriz Fernanda Ramírez reveló que conoció a su padre a los 17 años, y que su reacción no fue la esperada.

La intérprete contó su historia en el capítulo que se emitirá este sábado en La Divina Comida, donde también estuvo como invitado Renato Jofré, Agustín Pastorino y María José Necochea.

Según consignó el portal TiempoX, al momento de conocer al hombre, éste habló “mal de su madre” y rechazó a la actriz.

“‘Yo no puedo ser tu papá"”, recordó que le dijo. “‘Yo tengo una familia, no pueden saber que tú existes, a mí me queda la caga en la vida. Olvídate de la idea que puedo ser tu papá’”, afirmó.

“Yo quedé destrozada, me costó muchos años superarlo”, reconoció la artista, quien también espera poder cambiarse el apellido para llevar el de su mamá.

Fernanda hoy tiene 30 años y es una de las actrices jóvenes más destacada del momento, habiendo sido parte de importantes producciones de Mega como Perdona Nuestros Pecados, Pituca sin lucas y Demente.

En 2016 se convirtió en madre de un niño, fruto a la relación con su exmarido Francisco Dañobeitía.