Pachara Poonsawat, la recordada exparticipante de Masterchef Chile y The Voice, utilizó sus redes sociales para parar “en seco” rumores que la vinculaban a la prostitución.

“Entiendo que es difícil creer que una mujer hermosa y sexy podría ser inteligente, emprendedora e independiente a la vez. Por eso piensan que genero mi fortuna siendo prostituta”, afirmó la joven tailandesa.

“Tengo mi Instagram, empresa de camisa fabricada de Tailandia, trabajo de lunes a viernes como intérprete y traductora español-tailandés y tengo OnlyFans donde muestro mi lado sensual libremente”, aseguró.

“¿Crees que tengo tiempo y energía para prostituirme?”, sentenció también, para más tarde agregar que además toma clase de ópera tres veces a la semana.

“Estúpides. No tengo tiempo, ni fuerza para salir a tomar unas chelas con un washo. Así que ocupa bien tu tiempo para dejar de pensar y hablar weas”, agregó en sus stories.

”¿Y si lo soy? ¿Y qué wea? ¿Es asunto tuyo abrir la bocota?”, cuestionó en el mismo formato.

“Arriba las mujeres de todas las profesiones. Todas tenemos derecho a disfrutar la vida”, cerró.

El cambio de Pachara

Recordemos que Pachara se hizo conocida en Chile en 2016, cuando se convirtió en una de las favoritas de la segunda temporada de Masterchef Chile.

La aspirante a chef avanzó bastante en la competencia, pero no logró quedarse con el premio final. Luego de eso, dio un vuelco a su carrera y probó suerte en la música.

Tras un breve paso por The Voice Chile, siguió como cantante e incluso lanzó un single. Paralelamente se ha dedicado a las redes sociales, transformándose en una popular instagrammer con más de 40 mil seguidores.

En una entrevista con BioBioChile en 2019, la joven también reconoció que le acomoda mucho su nueva faceta más sensual.

“He cambiado mucho look, no ha sido poco. Y creo que es porque me atrevo más. Estamos en 2019, las mujeres nos estamos empoderando mucho más”, afirmó.

“Yo siempre he valorado mucho las curvas de las mujeres, por algo me puse pechugas, porque me gustan las pechugas, no sé por qué. Siempre he sido así, siempre he querido mostrar, siempre he tenido ganas de mostrar eso, porque me gusta, sea de mi cuerpo o del cuerpo de otras mujeres”, explicó.

La artista también aseguró que ya no le importa lo que la gente diga de ella o piense, pese a que en redes sociales no han sido tan amables con su cambio.

“Me han dicho de todo (…) pero ¿y qué? todo eso es machismo”, añadió. “De hecho, hay un post donde me dicen que soy una perra, y yo creo que es muy probable que así sea. Todos sus prejuicios ya me importan nada”, comentó.

“Yo viví muchos años como una mujer reprimida por exsuegras, reprimidas por otras mujeres que quieren ser libres pero no se atreven y tienen envidia. Ya no me importa, voy hacer lo que yo quiero y me voy a poner lo que yo quiero. Ya no tengo límites y por eso el cambio de look”, cerró.