La carrera del venezonalo Edgar Ramírez lo ha llevado a pasearse por diferentes géneros del cine y la televisión. Hoy vuelve a la pantalla grande como el gran villano en Jungle Cruise.

La cinta de aventuras inspirada en una de las atracciones más famosas de Disnelyland, busca repetir el éxito de Piratas del Caribe y conquistar a los fans de Indiana Jones, de la mano de Emily Blunt y Dwyane “The Rock” Johnson.

En ella Ramírez se convierte en un conquistador español que, mientras buscaba un tesoro con propiedades curativas, queda atrapado en la selva durante siglos, maldecido junto a sus acompañantes Melchor (Quim Gutierrez) y Sancho (Dani Rovira).

Mucho tiempo después, una inglesa aventurera (Blunt) se adentrará en la jungla para buscar el mismo tesoro acompañada por su hermano y por un carismático capitán de barco (La roca) con más de un secreto.

La idea de la película nació en 2004. Su producción comenzó en 2017 y debido a la pandemia recién debutará este jueves en cines y el viernes en Disney+.

Para liderar el proyecto Disney fichó al español Jaume Collet-Serra , quien llamó a Ramírez para el papel antagonista, según EFE.

Collet-Serra, además, apostó por un tono familiar rindiendo homenajes a las primeras entregas de Indiana Jones y a cintas como “The Mummy” (La momia, 1999).

“Terminábamos con la espalda molida”

BioBioChile conversó con el actor sobre su desafío en la película, en una videollamada junto a otros medios latinos.

Y es que si bien su personaje tiene un aspecto bastante visual, donde el departamento de efectos especiales se lució, fue el peso del traje lo que más lo complicó.

“El traje era muy pesado. Todos los que teníamos que usarlo, terminábamos con la espalda molida al final del día, porque era como tener un corsé”, contó.

“Eso sí, el traje era increíble… Yo tuve que viajar a Budapest a que me hicieran el traje allá y lo hacían en moldes de hierro”, contó. “Cuando me lo puse por primera vez, habían personas que me tuvieron que ayudar para no caerme, por lo pesado que era”, recordó.

Por lo insostenible que era usar dicha confección para realizar algunos acrobacias, se realizó una replica más liviana de este. “Si bien este no era pesado, sí era restrictivo para algunos movimientos, pero finalmente nada que no pudiera manejarse”, dijo.

El actor estaba especialmente interesado en la movilidad ya que, según reveló, intentó realizar casi todas las acrobacias él mismo, básicamente “porque me divierte”.

“Me divierte volar por los aires, que me pongan el arnés y me jalen. Todas esas donde me ves volando, las hice yo, pero porque me gusta y soy muy infantil. Y es la razón por la cual hago películas como estas”, reconoció.

Por fin al cine

La cinta costó 200 millones de dólares y fue una de las muchas perjudicadas por la pandemia. Hoy tiene la misión de llevar nuevamente al público a las salas de cine y la esperanza de ser el punto de partida de una nueva saga cinematográfica.

Frente a este escenario, el actor es cauto. “Obviamente es una gran emoción la posibilidad que una película como esta, que además es un gran espectáculo, se pueda ver en una pantalla de cine como Dios manda”, comenzó el actor.

“Vivir esa experiencia tan maravillosa de compartir emociones tan íntimas con gente que no conocemos… para mí esa es la magia del cine”, agregó. No obstante, “lo más importante es que todo el mundo esté a salvo”, reconoció.

“Por eso eso quiero invitar a todo el mundo a que se proteja, a que proteja a sus seres amados, y que si van a ir a las salas de cine, vayan dentro de las condiciones de protección más estrictas que tienen los países, obedezcamos los protocolos y mantengámonos protegidos mientras esta pandemia sigue”, recomendó.