Daniela Castillo dio a conocer una compleja situación a través de sus redes sociales, luego de pedir cadenas de oración por su padre, Arturo Castillo, quien a sus 95 años está hospitalizado debido a una infección por COVID.

El pasado martes la cantante y exintegrante de Rojo confirmó la situación en su cuenta de Instagram, llamando a sus seguidores a orar por la salud de su familiar.

“Si supieras cómo te extrañamos, Papo. Cómo desearía estar abrazándote y haciéndote reír en estos momentos”, escribió.

Este miércoles Castillo profundizó un poco más en el tema, añadiendo que su madre, María de la Paz Vicuña, también se contagió de la enfermedad.

“Para toda la gente que me ha preguntado como está mi papo. Él sigue evolucionando. Lento, pero evolucionando. Para los que no saben por qué he posteado algunas cadenas de oración, él se contagió hace dos semanas de Covid, lamentablemente también cayó mi mamá”, explicó.

“Él tiene 95 años y ha sido durísimo estar lejos de él. Ha sido durísimo no poder acompañarlo en este proceso, pero le agradezco a todos por estar presente en esta cadena de oración. Sinceramente les agradezco. De todo corazón”, agregó.

Por lo pronto, la cantante de 37 años indicó que su madre ya salió de cuarentena y se encuentra bien de salud.