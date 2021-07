Conocido es el ‘impasse’ que vivió la producción del programa CQC con el excandidato presidencial Mario Desbordes, luego que un notero le realizara una pregunta relacionada a su color de piel.

La situación generó bastante polémica y fue visibilizada por el representante de RN durante un punto de prensa cuando fue a visitar a Sebastián Sichel, ganador de la Primaria de Chile Vamos.

Este martes, el espacio que actualmente se transmite a través de redes sociales decidió emitir un comunicado público y ofreció disculpas a Desbordes.

“Lo que pasó el domingo, en el marco de la votación del pre candidato de Chile Vamos, Mario Desbordes y que se amplificó en medios y redes sociales no nos representa como programa, pero sí debemos hacernos cargo. Es cierto que a veces cruzamos algunos límites, pero cuando lo hacemos y nos equivocamos no tenemos el más mínimo complejo en asumirlo y pedir las disculpas correspondientes. En este caso al afectado, a través de uno de sus asesores más cercanos, con quien nos comunicamos telefónicamente”, indicaron.

“La historia de CQC en Chile está llena de aciertos, pero también de errores. Al fin y al cabo somos seres humanos. Decimos lo que pensamos, siendo frontales y honestos dentro del marco del respeto y teniendo como único fin la información y la entretención. Fueron unos pocos segundos desafortunados en más de 16 horas de grabación y 10 notas realizadas. Ofrecemos las disculpas públicas correspondientes y esperamos vernos pronto y poder entretenerlos con un contenido que estamos trabajando para ustedes”, agregaron.

Pablo Mackenna, uno de los primeros rostros que tuvo el programa en televisión años atrás, dejó entrever en entrevista con Fran García Huidobro que, probablemente, el estilo de humor del programa no es apropiado para los tiempos actuales.

“Yo estoy seguro que el programa que hacíamos no se puede hacer porque éramos unos imbéciles (…) Jugábamos en unos limites que aprendimos a controlar. Nos reíamos de todos, de las mujeres. Está bien reírse del político que te roba, pero no de gente de la tele que no le había hecho daño a nadie”, comentó.