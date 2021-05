“No tengo ni una pista para saber quién fue”. Con esas palabras, la chilena Daniela Nicolás (28), actriz que representó a Chile en la recién pasada versión del Miss Universo, comenzó a relatar un extraño suceso que le ocurrió en el evento y que, se presume, buscaba afectar su participación.

La también maquilladora contó a BioBioChile que a pesar de las buenas relaciones con las otras candidatas a la preciada corona, desconocidos quemaron y mancharon con maquillaje su vestido para la presentación en el preliminar. Un día antes, aseguró, a la candidata de Honduras le habían dañado su traje típico.

“Empezamos a tener cuidado porque algo estaba pasando”, dijo. “Muchas decían ‘hey, no dejes tu vestido ahí porque están pasando cosas y es mejor prevenir que lamentar’. Y como yo no tenía mala onda con nadie, pensé que no me iba a pasar nada”, agregó.

La distribuición de los camarines, que eran compartidos, fue por la inicial del país que representaban. Por esta razón, la chilena pudo estar en un lugar cerrado con puerta. Otros países, no obstante, accedieron a un tocador en un pasillo.

“Muchas empezaron a decir si podían entrar a mi camarín porque querían privacidad, cambiarse en un lugar con puerta. Y claro, de ser cuatro -que podían estar en el lugar-, terminamos siendo muchas”, recordó. En el lugar también transitaban miembros de la producción.

Continuó contando que en un momento fue a la peluquería a retocarse el pelo y ayudó a una de sus compañeras, “y después de haber estado 15 minutos afuera de mi camarín, vuelvo y veo mi vestido doblado entero, con una plancha de pelo caliente encima y puros maquillajes abiertos, dados vuelta encima“.

Debió usarlo igual, aseguró. “No tenía tiempo (…) Era usar el vestido que me habían quemado, o salir con el traje típico de nuevo“. En ese momento, dijo, no quiso enterarse si efectivamente la vestimenta se había quemado para no afectar su estado emocional.

Más tarde lo chequeó y notó las consecuencias. “Lo vi después. Me saqué el vestido y lo revisé. Como el vestido tenía mucha mostacilla y mucha cosa, el que se daba cuenta era muy psicópata. Tenía dos opciones: enojarme para después desenojarme antes de salir… o no enojarme y tomármelo de la mejor forma, que fue lo que hice“, puntualizó.

Recordemos que Nicolás no logró quedar seleccionada en el Top 21 y, finalmente, la corona quedó en manos de la mexicana Andrea Meza.