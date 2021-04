La Academia del cine y televisión británica (Bafta) suspendió el viernes al actor, productor y realizador Noel Clarke, a raíz de acusaciones de acoso y agresión sexual que él niega.

“A la luz de las acusaciones” formuladas contra el actor de “Star Trek”, la academia, que entrega cada años los premios Bafta, ha “tomado la decisión de suspender inmediatamente y hasta nuevo aviso” su membresía y el galardón por su contribución al cine británico que le fue otorgado en la última ceremonia, anunció un comunicado.

El diario The Guardian afirmó el jueves que 20 mujeres que tuvieron trato con Clarke, de 45 años, le acusan de acoso sexual, tocamientos y comportamientos inapropiados entre 2004 y 2019.

El actor y cineasta ha negado estas acusaciones y anunció su intención de defenderse.

“En mis 20 años de carrera, he dado prioridad a la inclusión y la diversidad en mi trabajo y nunca he sido objeto de una queja”, afirmó.

“Si alguien que ha trabajado conmigo se ha sentido alguna vez mal o faltado al respeto, le pido sinceras disculpas”, añadió, negando “vehementemente” cualquier “acto reprochable”.

En una carta a sus miembros, la academia del cine británico afirmó haber tratado el caso “con la mayor seriedad” y no haber actuado antes porque sólo había recibido relatos anónimos, de segunda o tercera mano.

Lamentando que las mujeres que acusan a Clarke no se sintieran capaces de dar sus testimonios como lo hicieron a The Guardian, la academia subrayó que no lo habría recompensado si hubiera recibido testimonios de primera mano.

Por su parte, el grupo televisivo Sky puso fin con “efecto inmediato” a cualquier colaboración para una futura producción con él.

Noel Clarke comenzó su carrera en la televisión hace 20 años y protagonizó especialmente la película de 2013 para la gran pantalla “Star Trek”.