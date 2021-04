Hernán Arcil se hizo conocido en 2018 al ser el triunfador de la primera temporada de bailarines del programa Rojo, en su regreso a TVN. En ese instante, el joven fue ganador de un automóvil y un departamento en Santiago.

Actualmente, todo parece indicar que la vida del artista dio un vuelco durante la pandemia, debido a que hace algunos días decidió poner en venta la propiedad para radicarse en el sur del país.

“Me quise venir por un tema de salud mental. Ha sido un hermoso proceso, en el cual me he podido enfocar en mí. Constantemente me he preocupado de bailar y estar siempre ‘al pie el cañón’ y buscar objetivos con respecto a eso, pero hace un año me empecé a enfocar en mi bienestar emocional”, indicó.

“Viéndole el lado positivo a la pandemia, me ha dado la oportunidad de conocerme, de buscar la mejor versión de mí y me ha dado espacio para preocuparme de otras cosas que había dejado de lado”, agregó.

Arcil actualmente se encuentra dando clases en línea en una academia online llamada ‘Ballet con Hernán’, en la cual enseña e ballet, jazz y lyrical jazz.