Puede que Mayte Rodríguez y Diego Boneta hayan terminado su romance, sin embargo, su relación sigue atrayendo la atención del público.

Esta vez no es porque se les haya visto juntos o por mensajes entre ellos, sino que por una desconocida polémica que causaron en la alfombra roja de la Gala del Festival Viña, en 2019.

Fran García-Huidobro, Nacho Gutiérrez y Cecilia Gutiérrez revelaron el tenso momento que ambas figuras causaron con uno de los auspiciadores del certamen viñamarino, que puso a la producción en jaque.

Según narraron los comunicadores en el programa Cómplices, en esa época la pareja era rostro de una conocida multitienda, mientras que el Festival estaba siendo auspiciado por su competencia.

Por ello, se les avisó a Fran y Nacho, que eran los animadores de la Gala, que Rodríguez y Boneta no podían caminar juntos por la alfombra roja. El gran problema fue que Diego no acató la orden.

“Entró Diego primero y me preguntó a mí. Me dijo ‘¿tú eres Nacho?’. ‘Sí’. ‘¿A qué hora viene Mayte?’. Yo le digo ‘tiene que pasar diferente’, y se quedó al lado mío esperándola”, recordó Nacho Gutiérrez.

“Dejó la cagá. Porque imagínate, Diego Boneta en pleno highlight de la serie de Luis Miguel, y el tipo pasa por la alfombra, conversa con Nacho, sigue caminando y la espera”, añadió Fran.

Al ver esto, la animadora recibió la orden de intervenir. “Esa es la razón, primera vez que lo cuento, por la cual yo me bajé de mi silla, porque por la muela me dicen ‘bájate y anda a hablar con él, que no se pueden sacar una foto juntos’. Y después quedé como una acosadora”, recordó.

“No lo fui a acosar. No me interesa. Me gusta otro tipo de hombres. Fui simplemente porque había que separarlos a como diera lugar”, reconoció

“Y era una situación muy complicada porque la gente de la multitienda oficial corría diciendo ‘voy a sacar mi auspicio, no voy a auspiciar el Festival, no voy a auspiciar la Gala’”, agregó.

“Olvídate los gritos”, añadió Nacho. “Si no hubiese sido por el botox no sé qué hubiese sido de nosotros dos”, bromeó el animador.

Según el animador, el actor se ubicó en un lado, donde además se veía en el plano que aparecía en pantalla, entonces “tampoco los productores lo iban a agarrar de las mechas a Diego Boneta y llevarlo para adentro”.

Pero a pesar de todos los intentos, la pareja posó junta ante las cámaras. “Durante toda la noche, en el lugar donde se come, corrían todas las personas del área comercial tratando de salvar esta situación. Era una competencia entre las multitiendas”, continuó Fran.

Nacho, añadió, en tanto, que todos estaban “indignados”. “Nos decían por la oreja unas cosas satánicas. Y yo nunca te había visto entrar a la fiesta de la Gala. Pocas veces había entrado y me quedé ahí y fue terrible. Nos apuntaban con el dedo diciendo que ‘por culpa de ustedes el canal se va a la punta del cerro’”, dijo.

Fran finalizó diciendo que “me pareció muy mal educado de ellos, porque saben perfectamente bien. Por eso las reglas del juego y los contratos. Y en el fondo le ganaron el quién vive a la Gala, pero a costillas de un conflicto que pudo ser mucho más grande”.