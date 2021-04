La esposa del actor Jorge Zabaleta, Francisca Allende, sufrió una violenta encerrona la tarde del domingo en la comuna de Lo Barnechea.

“Me pasó hoy día algo muy, muy fuerte. Hoy día, y esto es absolutamente real, hoy día mi mujer sufrió una encerrona”, contó el actor en el programa online “Cuento Corto”, que realiza junto a Pancho Saavedra.

“Cinco delincuentes la intimidaron, sólo por el hecho de ser mujer, porque buscan que sus víctimas sean mujeres. Y fue muy, muy terrible. Ella quedó muy mal. Gracias a Dios no le pasó nada”, afirmó.

Según relató el intérprete, el auto que estaba frente al de su esposa vio toda la situación y se movió dejando un espacio para que la mujer pudiese salir.

“Ella aceleró, y se metió (en el espacio) y arrancó. En el momento de arrancar, mi mujer, golpeó con el espejo del auto a uno de los delincuentes. Le pega, el tipo se cae -voló más que se cayó-, y ella logró salir”, agregó.

“En todo el tiempo ella estuvo tocando la bocina, pero nadie se mete, todo el mundo se echó pa’ atrás, todos miraban de lejos, mientras todo esto ocurría”, dijo.

“Llegó muy nerviosa a la casa, llegó al borde del desmayo, fue muy, muy, muy heavy. Y me dice así tiritando, ‘me hicieron una encerrona, me querían robar el auto’”, continuó.

“Tengo que decir que es muy heavy. Nosotros no tenemos autos nuevos. El auto de mi mujer es un auto que tiene 11 años. No es nuevo, e igual le hicieron una encerrona. O sea, da lo mismo. Hoy día se roban todo. Se roban lo que sea. No importa qué. La hue… (sic) es robar”, sentenció.

El actor también ironizó con el hecho de que su esposa hubiese golpeado al delincuente, “un esforzado trabajador chileno”, e incluso aseguró que estaba dispuesto a indemnizarlo.

“Yo quiero pedir disculpas a ese delincuente. Por favor, disculpa por haberte pasado a llevar con el auto, y estoy dispuesto a indemnizar. Mira yo no sé quién es, pero si el tipo me dice, ‘mira yo robando me hacía no sé cuánta plata mensual’, yo soy capaz de decir, ‘ok, lleguemos a un promedio, ¿cuánto ganabas robando?’, y poder darle el lucro cesante a ese delincuente, porque ¿cuánto ha dejado de ganar ese delincuente?”, dijo.