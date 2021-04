Hace ya cinco años los seguidores de Axe Bahía recibieron una dura noticia, al informarse la muerte de uno de sus integrantes. Se trata de Jefferson Barbosa, bailarín del grupo que atentó contra su vida.

Este jueves, al igual que todos los años, su hermano Jociney Barbosa recordó al fallecido artista y le dedicó una carta a través de redes sociales.

“Ya pasan cinco años sin tu presencia, hermano. Pero esta foto muestra más o menos lo que siento desde que te fuiste. Siempre te he sentido con nosotros y, por supuesto, al lado de todas esas personas que realmente te quieren, vayas donde vayas”, indicó.

“Miro hacia arriba y me alegro de que estés bien, descansando en paz junto a Dios. Extraño a mi hermano. Pero como siempre dijiste: ‘la vida sigue’. Que te abrace nuestra estrella de seis puntas y nos veremos algún día. Te amo hermano”, agregó.

Recordemos que según reveló su hermano años atrás, Jefferson sufría de una profunda depresión antes de morir, a lo que sumó una acusación de abuso sexual en su contra.

Por esos días, el hombre de 40 años ya no quería comer ni tomar agua. “Él me dijo ‘Quiero desaparecer‘. Mi hermano estaba en shock. Fue la última vez que lo vi. Le dije ‘Buenas noches, que duermas bien’. Al día siguiente lo llamé una vez y no me contestó”, dijo con pena.