30 marzo, 2021 | Publicado a las 10:16

Loreto Aravena relató el mal rato que vivió en farmacia: "La vendedora me manda a hurgar la basura"

Loreto Aravena relató en sus historias de Instagram un mal rato que vivió en una farmacia, ubicada en el Espacio Lider de Puente Alto, tras comprar un remedio.

La actriz de Los 80, expresó su molestia por lo sucedido, que afortunadamente para ella tuvo un ‘final feliz’.

“El descriterio de farmacia Ahumada. Compro un remedio, llego a casa y una tira completa de remedio viene vacía. Regreso a reclamarla y me piden la boleta. Obvio que la metí a la basurero apenas salí de la farmacia, pero la transacción del banco que indica lugar, hora, etc”, detalló Aravena.

La intérprete agregó que “no me cambiarán el remedio por no tener la boleta (…) pero adivinen qué me dice la vendedora: ‘vaya a buscar la boleta al basurero"”.

A su vez, recalcó que “el descriterio al que me refiero no es que no me cambien el producto por no tener la boleta, es que me manda a hurgar la basura para buscarla”.

El laboratorio le dio una solución

Loreto Aravena decidió llamar al laboratorio del medicamento, desde donde le indicaron que se lo cambiarán y hasta se lo enviarán al domicilio.

Después de pasar este mal rato, Loreto Aravena bromeó con un recuerdo relacionado a su anillo de compromiso.

“A todo esto, mi madre me recordó que en Lebu revisé el basurero de un restaurante entero buscando mi anillo de matrimonio. Suerte que ya estaba el basurero limpio”, expresó.

Y enfatizó en que en esa época “no había covid (…) Y, claro, nadie me mandó”.

Finalmente, unas horas después, Loreto recibió una respuesta por mensaje directo de la farmacia, donde expresaban sus disculpas por lo ocurrido.