25 marzo, 2021 | Publicado a las 19:34

Faloon Larraguibel cuestionó crueles comentarios sobre sus dientes: "¿Qué pasa con la gente?"

Faloon Larraguibel se dio un tiempo para responderle a los haters que la critican por su dentadura, quienes les envían odiosos y crueles comentarios.

En una reciente publicación algunos le dijeron que quizá usaba un filtro, pues sus dientes se veían demasiado grandes y blancos.

“No corazón. Mis dientes siempre han sido grandes y mi boca igual. ¿Qué tiene de malo? A mí me encanta. Cuando me río se me ven hasta las muelas. Mucho amor para ti”, comentó en la oportunidad la influencer.

Pero ahora, la exparticipante del programa juvenil Yingo, realizó una transmisión en Instagram para referirse al tema, haciendo énfasis en que no le afectan los dichos de las personas malintencionadas, al contrario, se ríe de ellos.

“Me puse a subir reels, tiktoks y qué onda la gente para criticar. Yo no sé, te lo juro que a mí me da risa, no me afecta en nada, pero es cuático. Yo no sé cómo puede haber todavía esa moda de estar criticando al resto, eso ya paso de moda, burlarse del aspecto físico de otra persona como que ya pasó, ¿verdad? eso creo yo”, expresó la esposa del jugador Jean Paul Pineda.

“Estamos todas en querer apoyarnos, aceptarnos, pero no se nota, lo hacen de la boca para fuera. Son súper inconsecuentes con lo que dicen, predican pero no practican”, añadió.

Luego de subir sus reels, comentó, “uta que me lesearon por los dientes, de verdad es impresionante. Si me faltara un diente también me lesearían, (…) Si los tuviera sucios, también me lesearían, ¿qué pasa con la gente?”

Faloon Larraguibel contó que recibió comentarios donde “me decían Pepe Cortisona, (Leonardo) Farkas dos, pero a mí me encantan mis dientes, son perfectos. Me los hice así porque yo los quería así, esa es la gracia de tener carillas, que son como lentes de contacto como para dientes, es un mínimo desgaste”, recalcó.

La comunicadora también planteó: “si tienes la posibilidad de arreglarte algo que no te gusta, ¿por qué no lo vas a hacer?, aclarando que pagó un alto costo por las carillas.

Revisa todas sus declaraciones: ¿qué te parecen los comentarios que recibió?