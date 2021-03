Un complicado inicio de año ha tenido Pangal Andrade, quien a comienzos de febrero vio cómo su hotel recién estrenado quedó destruido debido a los aluviones en el sector de Cajón del Maipo. A eso se sumó que, recientemente, sujetos ingresaron a robar en el lugar.

En conversación con Las Últimas Noticias Andrade se refirió a este hecho, dejando entrever que este fue un traspié bastante grave para su emprendimiento.

“Estamos recién tratando de salir adelante, todavía sacando el barro y entran estas ratas asquerosas. Ya estábamos metiendo cositas al hotel. Trabajamos hasta las diez de la noche y entraron a robar entre las 12 y las 3 de la mañana”, indicó.

Asimismo, el exchico reality confesó que en los últimos días debió despedir a varios trabajadores debido al robo y las pérdidas económicas que esto implica.

“Habíamos contratado alrededor de veinte personas (para ayudar en la reconstrucción del hotel), porque estamos contra el tiempo y todos ellos pagaron el pato, porque los tuve que despedir a todos”, expuso.

No obstante, el exnovio de Raquel Calderón dejó entrever que también existe una razón de seguridad al tomar esta medida.

“No los conozco bien. Ahora pasan a ser todos sospechosos. Me imagino que no son ellos, pero les dije de la mejor manera. Qué penca que paguemos el pato todos, pero así es nomás. Somos una familia súper trabajadora que hemos trabajado toda la vida, perdimos todo y después de no parar un mes nos pasa esto”.”, confesó.

Hay que recordar que Andrade había denunciado los robos en su empresa el pasado viernes a través de sus historias de Instagram.

“Nos robaron un horno que es especial, un parlante gigante, dos hidrolavadoras y un compresor. Lo único que pido gente del Cajón del Maipo, si saben algo les voy a pedir que nos ayuden, porque ya la mala suerte no puede seguir”, señaló en ese momento.