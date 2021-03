Natalia Ducó evidenció la dura realidad de los atletas chilenos respecto al financiamiento de sus entrenamientos y cómo diferentes dirigentes la hicieron sentir mal por intentar mejorar la realidad de los deportistas nacionales.

La atleta olímpica conversó con Cristián de la Fuente en el programa “Velvet al desayuno”, donde criticó la falta de apoyo y reveló la cruda realidad económica que enfrenta.

“A mí me dijeron dirigentes: ‘Y que tanto si la medalla es para ti’, y no po si la medalla no es para mí, la medalla es para Chile y Chile para mí no es el gobierno, para mí es la gente. Yo lo hago por todos los chilenos de cualquier rincón de mi país”, sentenció.

Por su parte, De la Fuente enfatizó en la importancia de la labor de Natalia y el apoyo del gobierno a los deportistas. “Da tanta rabia que no exista un apoyo de verdad, que ustedes de verdad no tengan que estar preocupados… tiene que haber un fondo para el que tú puedas vivir y entrenar tranquila, ¿para qué?, para que hagas más grande a Chile, si al final tú estas trabajando indirectamente para el país”, aseguró.

La atleta también reveló en qué proceso se encuentra actualmente y cómo su retorno deportivo ha sido sumamente complicado debido a su sanción por el Tribunal de Expertos en Dopaje, tras dar positivo en GHRP-6.

“A mí me quitaron todo, toda la plata, todos los auspicios y el ingreso. Yo no puedo entrar a una pista, por ejemplo, no me puede entrenar un entrenador federado, la sanción es más que no sólo no poder competir“, dijo.

“Yo económicamente quebré, me fui a vivir con mi hermana y cuando yo creí que nada peor me podría pasar, se murió mi entrenadora”, reconoció.

Recordemos que Natalia tuvo también momentos de alegría el año pasado, pues no sólo se ganó Masterchef Celebrity, sino que se convirtió en mamá por primera vez.