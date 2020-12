12 diciembre, 2020 | Publicado a las 13:42

"Perdí toda credibilidad": Loreto Aravena habló de los efectos de su relación con Max Luksic

Fue en octubre de 2017 cuando se confirmó que Loreto Aravena y Maximiliano Luksic estaban en una relación, esto luego que varios medios especularan sobre el romance.

Y en todo este tiempo, la actriz ha recibido críticas por su vínculo con el hijo de Andrónico Luksic, que actualmente es director ejecutivo de Canal 13.

Así lo reconoce ella, quien es tajante al señalar que la relación le ha traído serias consecuencias en la esfera pública.

“Por pololear con un Luksic… perdí toda credibilidad en la palestra pública. Desde que empecé esta relación me han tratado muy mal”, comentó la actriz de Soltera otra vez a The Clinic.

“Me dicen ‘interesada’ en las redes sociales. Que he estado con él por la plata. Que me ayuda. Y yo llegué al 13 el 2008. Entonces ha sido muy heavy la misoginia. Sólo por ser mujer”, agregó.

La intérprete de Claudia Herrera en Los 80 fue un poco más allá y sacó a relucir su posición política para contrapesar a quienes la critican por estar de pareja con un integrante del clan Luksic.

“Soy de izquierda. Mi familia es de izquierda. Mi papá es primo de Carmen Gloria Quintana, la mujer que quemaron. Tengo familiares que se fueron al exilio. Y, claro, ahora me juzgan por pololear con Max“, declaró molesta.

Asimismo, Aravena fue enfática en señalar que “¡Me enamoré! ¿Es eso tan raro, tan terrible? Lo aprendí a conocer. Conocí al hombre detrás del apellido. Pero, claro, no se me invalida por mi trabajo. No, obvio que no. Pasé a ser ‘la mujer de…’”, se lamentó la actriz.

Rudo 2020

Y además de las críticas y los comentarios a los que tuvo que hacer frente este año, Loreto Aravena tuvo que lidiar con otras polémicas, como su salida de Canal 13 y el conflicto que tuvo con su colega, Héctor Morales. Recordemos que este último la acusó de de haber influido en su despido.

“Lo que más me afectó este 2020 fue lo de Héctor Morales (…) fue asqueroso. Su acusación no tuvo ni pies ni cabeza. Si yo hubiese tenido la capacidad de despedir a alguien, no me habría despedido”, afirmó al citado medio.

Por lo mismo es que se refugió en su hija Emma y en el yoga, para darle otro aire a su vida. Además, ha estado ligada a la política, siendo parte de Comunes, perteneciente al Frente Amplio. Eso sí, descartó de plano una eventual postulación a la Convención Constitucional.

“Hay gente que yo creo está más capacitada que yo para esa función. Pero claro que me interesa lo que está pasando en mi país”, aseguró.

Por último, reconoció que este año “ha sido un año especial, descubrí cosas, que puedo ser feliz con esta mini familia. Soy una agradecida de lo que tengo. Soy feliz”, cerró.