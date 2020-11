27 noviembre, 2020 | Publicado a las 10:24

Novia de "Contra viendo y marea" sufrió "encerrona": le robaron celular con su información médica

Sin duda que la vida de Karla Fonseca, recordada novia del programa Contra Viento y Marea, no ha sido fácil. A través del espacio conducido por Pancho Saavedra nos enteramos de su complicado estado de salud, al necesitar con urgencia un trasplante de hígado, el cual pudo finalmente llevarse a cabo.

Y hace pocos días, a través de Aquí Somos Todos, vimos cómo recibió un tratamiento para convertirse en madre, luego de intentarlo por más de cuatro años sin éxito con su pareja.

Y en las últimas horas fue Karla quien relató una nueva y dramática experiencia que tuvo que vivir y que la dejó totalmente afectada: fue víctima de “encerrona”. Así lo dio a conocer en sus redes sociales.

“Les hablo para contarles que estaba acá en el Hospital Calvo Mackenna, porque vine a buscar unas donaciones para el hogar Timoun Piti y me robaron el celular. Me hicieron una encerrona, me querían robar el vehículo con mi ahijado adentro del auto“, comenzó diciendo entre lágrimas.

La mujer señaló que el personal del hospital le prestó ayuda para que el hecho no pasara a mayores. “La persona que me robó el celular salió corriendo y yo salí detrás de él por Antonio Varas. Y un auto azul, el mismo auto donde se bajó, lo recogió y al doblar no se dieron cuenta que había taco y que era una calle sin salida. Y dejaron el auto tirado donde se habían cruzado y habían robado”, agregó.

Respecto a cómo se encontraba después de lo acontecido, Karla manifestó que cansada, pero expresó su “rabia” por “cómo no tienen conciencia que hay un niño dentro de un auto, cómo llegan y actúan. Eran tres tipos”, manifestó, agregando que los antisociales andaban con cuchillos, pistolas y walkie talkies.

El lamento de Karla

Por último, la icónica protagonista de Contra Viento y Marea admitió que se “descompensó” por lo ocurrido en la comuna de Providencia y lamentó perder la información que tenía en su teléfono.

“Todo el control de mi hipertensión, tengo todo el control de mis trasplantes. Está toda la información ahí. No lloro por el teléfono, sino que lloro por toda la información que tenía ahí. Pucha, uno por estar haciendo un bien, buscando cosas, pasan estas otras cosas”, aseveró.

“Abrí la maleta del auto para recibir las donaciones y pasó todo muy rápido (…) tengo pena por mi ahijado que vio todo porque estaba adentro del vehículo”, cerró.

Revisa su relato completo: