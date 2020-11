Conocida es la postura que tomó Raquel Calderón Argandoña una vez que estalló el caso del ataque de su hermano, Nano Calderón, hacia su propio padre, Hernán Calderón Salinas, en su domicilio de la comuna de Las Condes. En ese entonces, la egresada de Derecho mostró un firme apoyo hacia el abogado.

No obstante, todo indica que la relación entre ambos se cortó hace unos meses, luego que Calderón Salinas rectificara la querella contra su hijo, quitando la figura de parricidio frustrado.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, Kel se refirió a los complejos momentos que vivió junto a su progenitor, quien resultó con su mano lesionada tras el ataque de su hijo.

“Él estaba sobrepasado con la situación. Estaba sufriendo mucho por tener a su hijo privado de libertad. Al final, la sensación tanto mía como la de mi hermana Francisca es que lo único que le empezó a importar fue eso. Los sentimientos opacaron un poco a la razón”, indicó la futura abogada.

En este sentido, la propia joven sostuvo que la decisión tomada por el exesposo de Raquel Argandoña con el paso de los días produjo un quiebre entre ambos.

“Fue súper triste porque al final uno no puede salvar a una persona de sí mismo. Obviamente esto no quiere decir que yo no quiera a mi papá, pero claramente en un minuto, a pesar de que uno quiere hacer lo mejor y tiene las mejores intenciones, tomamos posiciones diametralmente distintas. A nosotras nos citó fiscalía a declarar y nosotras accedimos para colaborar con la justicia. Obviamente por eso se rompieron las relaciones. No hablo con él desde esa fecha. Él decidió representarse solo porque no estaba de acuerdo con todo lo que pensábamos las personas que estaban a su alrededor”, expuso.

Asimismo, Kel aseguró que hasta el día de hoy no comparte el camino legal que decidió seguir Calderón Salinas, quien actualmente no tiene abogado representante.

“Creo que uno puede entender cosas, pero no compartir. Creo que, tal como dije antes (sic), que se dio vuelta de un día para otro y creo que tomó una decisión equivocada. Imagino que él piensa diferente. Yo encuentro terrible ver a una víctima representarse a sí mismo, pero creo que era su decisión y al final uno debe optar”, señaló.

Por último, la influencer defendió su actuar durante todo este proceso, en el cual incluso entregó una declaración oficial hablando de aspectos personales de su hermano.

“A mi parecer una actúa con los valores que tiene desde chica, según la forma en que te criaron y con las experiencias que una acumula a lo largo de su vida. Yo, como dije, nunca he querido algo malo para ningún miembro de mi familia, al contrario. Creo que cuando tus valores se ponen a prueba en circunstancias límites es cuando uno más debe actuar de la forma correcta. Por eso tomé, a mí modo de ver, la actitud que más me parece. Obviamente es difícil cuando personas que uno quiere tanto hacen las cosas diferentes”, concluyó.

En la actualidad, Nano Calderón se encuentra cumpliendo prisión preventiva en un centro psiquiático, luego de permanecer por varias semanas en el penal Santiago Uno.