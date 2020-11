Hace varios meses, Canal 13 y Daniel Alcaíno cortaron un vínculo de más de 20 años de extensión, luego que la estación no le renovara contrato al actor, quien fue parte de decena de producciones e interpretó a reconocidos personajes humorísticos.

El “impasse” vivió un nuevo capítulo en agosto pasado, cuando se supo que el artista había demandado a la empresa por una serie de prestaciones que, a su juicio, no fueron pagadas en los años de servicio.

El pasado martes, en conversación con Teresita Reyes, Alcaíno dio su punto de vista respecto a su salida de la estación, en la cual personificó a Yerko Puchento y Peter Veneno.

“Más que nada me ha dolido el trato en los últimos años que tuvo Canal 13. El trato último que se le dio a Jorge López (guionista) y a mí al final de nuestro tránsito por Canal 13 creo que fue muy rasca de parte gerencial”, sostuvo.

“Yo demandé al canal porque no me habían pagado imposiciones. Lo averigüé con un abogado laboralista y también con colegas que habían estado en TVN y en otros canales. Trabajé en el canal por 21 años ininterrumpidamente y exigía el pago de mis cotizaciones“, agregó.

No obstante, el actor dejó entrever que su paso por aquel canal fue positivo en líneas generales, asegurando que “siempre se sintió libre”.

“Cuando el canal estaba en paro, estaba con los trabajadores. Nunca me reprimí de usar mis poleras revolucionarias, de ir a protestas, nunca acepté que me dijeran lo que debía o no decir mi personaje o yo, o a dónde debía ir. En general siempre me he sentido bastante libre”, comentó.

Hay que señalar que la demanda interpuesta por el actor exige una indemnización de 55 millones de pesos. Actualmente, esta acción judicial se encuentra en tribunales.