La polémica en torno a la película ‘Rust’ continúa, luego que el actor Alec Baldwin dijera que no planea ver el corte final de la cinta de western.

En lo concerniente al estreno del filme, este tuvo una función especial en el festival EnergaCamerimage en Toruń, Polonia (evento donde Baldwin no fue invitado).

Alyna Hutchins que falleció en octubre de 2021, en el Rancho Bonanza Creek, cuando se llevaba a cabo el rodaje de ‘Rust’, mientras Baldwin ensayaba una de las escenas de la película.

El veterano actor apuntó a la directora de fotografía, con un arma de fogueo, pero que contenía una bala real que acabó con la vida de Hutchins e hirió al director del filme, Joel Souza, expuso nuestro medio asociado EFE.

Los dichos de Alec Baldwin sobre no ver el último corte de “Rust”

En entrevista con la revista Variety, el actor de 66 años, cuya responsabilidad en los hechos fue desestimada por la Justicia de Estados Unidos, afirmó a Variety que dejó de percibir ingresos para que el viudo de Hutchins (Matt) recibiera una compensación por la muerte de su esposa ocurrida tres años atrás.

“Renuncié a mis honorarios. Les devolví los honorarios en el presupuesto. Renuncié a todos mis gastos finales. Le di todo a su marido. Él es el dueño de la película. Su marido, creo, es el único propietario de la película, aunque puedo estar equivocado”, dijo en conversación con la revista Variety. “Todo se hizo con eso en mente”, reflexionó Baldwin al medio norteamericano.

En ese sentido, el actor se refirió que no ha visto “el corte final” de la cinta, que se trata de la última etapa de edición. “No, no he visto el corte final. Me enviaron un borrador al principio, antes de que todo se volviera un poco más complicado y difícil. Así que no he visto la película. Pero, repito, espero que la película se estrene, que salga. Que recupere el dinero para sus inversores”, afirma Alec Baldwin.

“Ahora mismo, no. Sólo porque es, obviamente, lo más difícil que he vivido en mi vida. Más allá de las víctimas, lo que más me duele es lo que le pasó a mi mujer”, complementa.

“Mi mujer ha quedado muy, muy traumatizada por esto. Ha habido mucho dolor. Cuando estás casado con alguien y todo iba bastante bien y teníamos siete hijos… y se derrumba el suelo. Da mucho miedo y es muy perturbador”, finaliza el actor.