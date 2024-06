Este domingo, House of the Dragon regresó con el episodio 1 de su segunda temporada, "Hijo por hijo", donde se desarrolla una intensa tensión entre los bandos protagonistas. Tras una impactante muerte al final de la temporada 1, este episodio finalizó con la decapitación del príncipe Jaehaerys Targaryen, hijo del rey Aegon II y la reina Helaena, a manos de dos asesinos enviados por el príncipe Daemon Targaryen en venganza por una muerte previa. Esta controvertida muerte difiere significativamente de cómo ocurre en el libro Fuego y Sangre, donde ocurrieron eventos diferentes. Aunque esta obra de George R.R. Martin es la principal fuente para entender la serie, se destaca que es una narración de terceros y no precisa, permitiendo así que la adaptación televisiva realice cambios en la historia.

Este domingo 16 de junio volvió House of the Dragon (La casa del dragón) con el episodio 1 de su segunda temporada, titulado Hijo por hijo (A Son for a Son, en inglés), en el cual se vivió una intensa tensión entre ambos bandos protagonistas.

Así como el episodio 10 de la temporada 1 terminó con una muerte shockeante, la de Lucerys Velaryon a manos de Aemond Targaryen y su dragona Vhagar, este capítulo estreno finalizó con otro asesinado de alto impacto.

Esta vez, la víctima fue el pequeño príncipe Jaehaerys Targaryen, hijo del rey Aegon II y la reina Helaena, quien fue decapitado por dos asesinos enviados por el príncipe Daemon Targaryen en venganza por la muerte de Lucerys.

Esta muerte ha sido controversial entre los fanáticos del Mundo de hielo y fuego porque la producción hizo cambios sustanciales respecto a cómo ocurre en el libro que cuenta la historia original, Fuego y sangre, y no todos están satisfechos con la nueva versión.

¿Cómo muere Jaehaerys en el libro Fuego y sangre?

Fuego y sangre (Fire and Blood), publicado en 2018 por George R.R. Martin, cuenta una parte de la historia de la Casa Targaryen, incluyendo la época que se muestra en House of the Dragon. Además, hay cuentos, publicados por separado, que complementan la narración.

En el libro, Helaena y Aegon tienen tres hijos en lugar de dos; el más joven, Maelor, no existe en la serie.

En las noches, la reina lleva a los niños donde su madre, Alicent, pero en esta ocasión, la esperan junto a ella dos criminales: Sangre y Queso son sus apodos, un soldado de la Guardia de la Ciudad que apoya a Daemon y un cazador de ratas del palacio.

Ellos le piden a Helaena que elija a uno de sus hijos, pues necesitan matar a un niño específicamente. Tras amenazarla con violar a su hija si no se decide por uno, la reina escoge a Maelor para morir, prefiriendo salvar al heredero al Trono de Hierro, Jaehaerys.

Ahí es cuando Queso le susurra a Maelor que su madre lo quiere muerto, mientras Sangre mata a Jaehaerys.

En la producción televisiva, la escena fue mucho menos brutal, pues Helaena no se ve obligada a tomar esa decisión. En cambio, Sangre y Queso solo le preguntan cuál de sus gemelos es el varón. Y ella apunta hacia la cama de Jaehaerys.

Fuego y sangre no es un relato exacto de la historia

Si bien Fuego y sangre es la principal fuente de información para entender la serie, hay que tener que cuenta que es una narración contada por terceros y no por la Casa Targaryen.

Ello pues el texto es una recopilación enciclopédica de los hechos realizada por el archimaestre Gyldayn, a partir de los relatos de distintos testigos ajenos a la familia.

Esto quiere decir que no es una fuente exacta de los acontecimientos,

sino una aproximación, por lo que no se puede tener certeza de su total veracidad. Por lo mismo, deja un amplio margen para que la serie de televisión realice cambios a la historia.