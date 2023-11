En conversación con The Associated Press, Margot Robbie reveló lo que podría decodificarse como la no continuación de Barbie; la película dirigida por Greta Gerwig de la cual Robbie es protagonista.

“Creo que pusimos todo en esta (primera) película”, declaró la actriz al medio mencionado. “No la hicimos pensando en que fuera una trilogía o algo así. Greta puso todo en esta película, así que no imagino qué podría venir después“, aseveró la también productora.

“Diría que lo más importante para mí es que las películas originales aún pueden tener un gran éxito en taquilla. No tiene por qué ser una secuela, una precuela o un remake“, agregó Margot Robbie.

La reciente declaración del rostro de El Lobo de Wall Street y Escuadrón Suicida se complementa con dichos de Greta Gerwig tiempo atrás en una entrevista con The New York Times.

En tal conversación con el medio, la directora de Barbie aseveró algo similar a lo dicho por Robbie: “Por el momento, es todo lo que tengo. Me siento así al final de cada película, como si nunca tuviera otra idea y todo lo que siempre quise hacer, lo hice”

“No quisiera aplastar el sueño de nadie más, pero para mí, en este momento, estoy totalmente en cero“, declaró la directora en su diálogo con The New York Times en julio de este año.

Cabe destacar que Barbie, hasta ahora, es la película más taquillera del 2023.

TechRadar, portal web de la compañía de medios Future, manifiesta, por otro lado, que tampoco sería una sorpresa que Warner Bros. Pictures decidiera entrar a “discutir” por la continuación de Barbie.

“Desde una perspectiva financiera, el equipo ejecutivo del estudio sería tonto si no explorara futuras entregas en una posible franquicia”, consigna un artículo escrito para el sitio mencionado.

“Barbie 2”? Margot Robbie on whether there will be a sequel to her summer hit. She produced and starred in Greta Gerwig’s film, which made over $1.4 billion at the box office. pic.twitter.com/x6dsIOq3iJ

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 17, 2023