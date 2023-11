John Woo es una eminencia en lo que películas de acción se trata. El director de películas como Misión Imposible II y Contracara, vuelve al rodaje después de años de casi 20 años.

Se trata de Silent Night, el nuevo filme de Woo, el que es protagonizado por el sueco, Joel Kinnaman, quien interpretó a Alex Murphy en el remake de Robocop (2014).

De forma exclusiva, el director habló con el periodista Hugo Mazuela, de Canal 9, donde se refirió a su nueva película y cómo han cambiado los filmes de acción en los últimos 20 años.

Kinnaman interpreta a un padre que pierde a su hijo durante un enfrentamiento entre bandas. Sumado a eso, queda sin voz, lo que le da un toque de películas no hablada, pero repleta de acción.

Sobre esta película el director dijo que “luego de haber estado afuera por 10 o 15 años vuelvo y me encuentro con Silent Nigth, y realmente me entusiasmó mucho”.

“Tú sabes en toda la película no hay diálogos, eso fue realmente desafiante y siento que eso me permitió usar mi propia técnica, usar lo visual, el sonido para contar la historia”, añadió Woo.

John Woo vuelve a dirigir en Hollywood

Han pasado casi 20 años desde que John Woo dirigió su última película en Hollywood, sin embargo, ahora volvió a lo grande.

Sobre esto, enfatizó en que han “sé que ha cambiado bastante en 20 años. Las películas con efectos especiales son muy populares ahora, como las películas de Marvel que son muy populares, pero eso no me importó porque no he visto ninguna de ellas (…) sólo me gusta mantenerme siendo yo”.

El director de películas de acción manifestó que le gusta crear su propio estilo y sólo hacer sus propias películas. En este sentido, Venganza Silenciosa “es exactamente mí tipo de película”.

Consultado sobre lo más complejo de dirigir esta película, considerando el gran número de escenas de acción que tiene, el director indicó que lo más difícil fue hacer que el público sintiera que lo que le ocurre al protagonista es algo que le pudiera pasar a cualquier persona.

Revisa la entrevista completa y el trailer a continuación: