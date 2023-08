Comenzó en Clone Wars como aprendiz de Anakin Skywalker, en Rebels resurgió como una de las líderes de la rebelión, en Mandalorian se consolidó como la 'ronin' de Star Wars, en Boba Fett la vimos por fin interactuar con Luke, y en Tales of the Jedi profundizamos en los momentos clave de su vida. Su popularidad creció conforme su personaje se desarrollaba y hoy, de mano de Rosario Dawson, protagoniza su propia serie. Aquí te contamos lo que puedes esperar de ella.

Este martes se estrena Ahsoka, la nueva serie de Star Wars en Disney+. La entrega de 8 episodios es protagonizada por la jedi solitaria que vimos por primera vez en la (segunda) Clone Wars, y que pasó también por Rebels, Tales of the Jedi, The Mandalorian y The Book of Boba Fett.

En BioBioChile tuvimos acceso adelantado a los dos primeros episodios, y podemos adelantar que si bien la antigua padawan de Anakin Skywalker tuvo apariciones en la serie encabezada por Pedro Pascal y su ‘spin-off’ -que eventualmente también terminó co-protagonizando-, no es necesario haber visto la mayoría de esas series para entenderla.

Pero Rebels sí, lo suficiente como para que pueda llegar a ser un problema.

Como ya se sabe, son varios los protagonistas de dicha serie los que regresarán, y a esos se suman otros no anunciados -aunque esperables-. Así, Sabine Wren será interpretada por Natasha Liu, Hera Syndulla por Mary Elizabeth Winstead, Thrawn por Lars Mikkelsen, Ezra Bridger por Eman Esfandi y Chopper por Dave Filoni, uno de los grandes arquitectos de la continuidad de Star Wars desde las Clone Wars.

También regresan Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto), presentada en Mandalorian; Huyang (David Tennant), presentado en Clone Wars; Mon Mothma (Genevieve O’Reilly), combinación actriz/personaje que ya participó en Revenge of the Sith, Rogue One, Rebels y Andor; y nada menos que Anakin Skywalker (Hayden Christensen), quien ya retornó para Obi-Wan Kenobi.

A fin de cuentas, una secuela de Rebels

La pregunta habitual cuando se trata de estas obras que forman parte de un universo mayor, de una experiencia compartida por millones de fanáticos, es “¿qué tengo que ver antes de…?”. Bueno, en este caso pese a que muchos de los personajes retornan de varias series y películas, realmente no es necesario ver todas. Ni siquiera Mandalorian, la punta de lanza de la galaxia de George Lucas desde el cierre de la saga Skywalker.

De hecho -y como ya adelantamos- si bien Ahsoka tiene un capítulo dedicado ahí y una aparición en Boba Fett, éstas son perfectamente obviables.

No es el caso de Rebels, pues Ahsoka sirve como una secuela directa de aquella serie animada, porque no sólo regresan los personajes, sino también las líneas argumentales.

Lo nuevo viene de mano del difunto Ray Stevenson -quien encarna a Baylan Skoll– e Ivanna Sakhno -Shin Hati-, él un jedi caído al Lado Oscuro y ella su aprendiz.

El primero de estos personajes, especialmente, parece prometedor al presentar un planteamiento distinto a lo que hemos visto hasta ahora, considerando los aciertos y errores cometidos a la hora de abordar a los Inquisidores, una orden ya obsoleta tras la caída del Imperio.

Su identidad: la “ronin”

La gran apuesta de Ahsoka es, finalmente, buscar su propio estilo. Su protagonista no es una vaquera espacial, como lo es Din Djarin, ni un templario en el exilio, como Obi-Wan, sino una samurái solitaria. Así fue presentada en Mandalorian, y ese espíritu es el que recupera esta serie.

De esta forma, los personajes que vienen de Rebels pueden sentirse ligeramente distintos a sus versiones animadas, con un tono más lugubre y aterrizado, pese a que el primer episodio es dirigido por Dave Filoni, quien también estuvo detrás de dicha serie animada.

Ahsoka avanza lento, y la secuencia inicial parece incluso haber sido producida imitando el estilo de la trilogía original, con un silencioso suspenso.

En cualquier caso, el mayor desafío de Ahsoka es el mismo que tuvo Rebels en su momento: ¿Cómo explicamos que todo este tiempo hayan habido jedis tan prometedores como Ahsoka Tano y Ezra Bridger (o Cal Kestis), pero que no hayan sido determinantes para la historia principal?