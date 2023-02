La mañana de este jueves comenzó a circular información sobre los planes de Disney para algunas de las entregas animadas más célebres de las últimas décadas, todo indica que se estaría trabajando en Toy Story 5, Frozen 3 y una secuela para Zootopia.

Los medios reportan sobre una reciente junta trimestral de los accionistas de Disney, donde el CEO de la compañía, Robert Iger, habría anunciado estos nuevos proyectos.

“Hoy me complace anunciar que tenemos secuelas en proceso de nuestros estudios de animación para algunas de nuestras franquicias más populares, Toy Story, Frozen y Zootopia”, señaló Iger, según recoge La Tercera.

“Pronto tendremos más para compartir sobre estas producciones, pero este es un gran ejemplo de cómo nos estamos apoyando en nuestras marcas y franquicias inigualables”, remató.

Si bien, los fans de las sagas de Disney esperaban una tercera parte de Frozen y admiten cierto interés por la secuela de Zootopia, mostraron confusión ante una posible quinta entrega de Toy Story, puesto que consideraban que la historia ya tenía un cierre.

De hecho, misma queja mencionaban con el anuncio de Toy Story 4, ya que para muchos el final de Andy yendo a la universidad y dejando sus juguetes con Bonnie había sido suficiente.

Además, también cuestionaban si la saga sería una precuela o si traería nuevos personajes, considerando que las historias de Woody y Buzz ya estarían concluidas.

Sin embargo, el mismísimo Tim Allen, voz original de Buzz Lightyear, posteó una imagen del personaje en su cuenta de Twitter con uno de sus diálogos más recordados, confirmando la inesperada secuela.

“Nos vemos pronto Woody, eres un hombrecito triste y extraño y tienes mi lástima. ¡Y vamos por el número 5! ¡Hasta el infinito y más allá!, escribió.

See ya soon Woody, you are a sad strange little man and you have my pity. And off we go to a number 5! To infinity and beyond! pic.twitter.com/bwRzE487Vi

— Tim Allen (@ofctimallen) February 9, 2023