Los dos primeros episodios de House of the Dragon (La casa del dragón) no mostraron mucha acción en lo que respecta a batallas, pero eso cambiará en el próximo capítulo.

Así lo adelanta el teaser tráiler del episodio 3 de HOTD, liberado por HBO Max tras la emisión del segundo el domingo pasado, y que sugiere un salto temporal de varios años en la historia.

En el avance, se puede ver que el conflicto en Stepstones escalará, pese a la intención del rey Viserys Targaryen (Paddy Considine) de mantener la paz, y al menos un dragón acudirá a enfrentarse en batalla con El cangrejero.

La inminente guerra no es una sorpresa, ya que al final del episodio 2 se puede ver al príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith) reunirse en secreto con lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) para discutir una alianza.

Por otra parte, el primer hijo hombre del rey Viserys con la reina Alicent Hightower (Emily Carey), Aegon Targaryen, es un bebé en el nuevo episodio, generando tensión con la princesa Rhaenyra (Milly Alcock), quien hasta ahora es la heredera al Trono de Hierro.

El episodio 3 de La casa del dragón será emitido por el canal HBO y el streaming HBO Max a las 21:00 horas del domingo 04 de septiembre.