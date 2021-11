Música, colores y magia. Esas son las claves de Encanto, la cinta más reciente de Disney, que llegará a Chile este jueves.

La película animada es un homenaje a Colombia, a su música y al realismo mágico de Gabriel García Márquez.

La cinta cuenta la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso conocido como un Encanto.

“La magia de este Encanto ha bendecido a todos los niños y niñas de la familia con un don único, desde súper fuerza hasta el poder de sanar. A todos, excepto a Mirabel“, cuenta a reseña.

“Pero cuando descubre que la magia que rodea al Encanto corre peligro, Mirabel decide que ella, la única Madrigal sin poderes mágicos, podría ser la última esperanza de su excepcional familia”, añade.

Los Madrigal son encabezados por la abuela Alma, una mujer que tras perder a su esposo, asume como la matriarca dura y fuerte, un personaje que dista mucho de las clásicas abuelas de Disney, y cuya voz -en inglés y español- está a cargo de la colombiana María Cecilia Botero.

Una abuela latina

BioBioChile conversó con la actriz, quien reveló la importancia de su rol. “Lo lindo del personaje, es que no es la típica abuelita dulce, solamente buena. Es más real. Es mucho más como somos nosotros, es mucho más como mis abuelas”, contó.

Según la intérprete “yo no sé si los europeos o los ingleses tienen abuelas dulces, pero nuestras abuelas latinas son duras, porque les ha tocado muy duro, y tienen carácter, eso es lo más hermoso del personaje”.

“La abuela Alama tiene a mis dos abuelas en una. Una era durísima, brava, y la otra, un dulce de caramelo. Alma tiene las dos cosas”, comentó.

De hecho, según la actriz, el carácter de Alma nace precisamente de su responsabilidad. “Tiene que manejar esta comunidad tan grande, que si no tiene las riendas en la mano, le va a ser muy difícil. Entonces le crea un carácter el tener que hacerse cargo de toda la comunidad”, dijo.

“Esa escenita es mía”

Aunque la cinta tiene muchos momentos de emoción, hay uno que la tocó profundamente a la actriz y con el que se identificó.

“Yo quedé viuda cuando mi hijo tenía 8 años, yo tenía 36 años. Mi marido (David Stivel) murió (en 1992) y para mí fue lo peor. Yo me sentí desvalida. ‘¿Ahora qué voy a hacer?’. Él era el que me ayudaba a tomar decisiones, y de pronto se me muere”.

“Hay una escena en la película, donde ella habla con el abuelo, y ahí me sentí muy yo. Ahí Alma le dice a su marido que lo extraña y le pide que la ayude a encontrar las palabras adecuadas”, agrega.

“Yo me he encontrado muchas veces hablándole a mi marido, pidiéndole que me ayude a entender, a escoger.. esa escenita es mía”, reconoció.

Y ¿por qué se llama Encanto?

Según explicó la actriz, “hay algunos lugares en este país donde las cosas raras o sobrenaturales las llaman encantos, eso les llamó mucho la atención (a los productores) y por eso quizás se llama así”.

“Tenemos todas estas cosas que tienen nuestros países en latinoamérica, esta magia especial, este realismo mágico que no es sólo de Colombia, es toda América, realmente”, agregó.

“Y creo que lo captaron realmente y lograron en una sola producción meter tantas cosas… tu ves a los niños y los ves de todos los colores, cabellos… realmente lograron la diversidad que tenemos en nuestros países”, dijo.

“Es maravilloso.. uno se siente muy orgulloso de que hayan hecho un trabajo tan hermoso con el país de uno. Es una cosa espectacular”, cerró.