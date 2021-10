La popular serie surcoreana el “Juego de calamar” se convirtió en el primer título de Netflix en superar los 100 millones de reproducciones durante su primer mes en la plataforma. Y ha sido tanto el gusto por la serie que en distinto países han decidido recrear los juegos realizados en la producción asiática con distintos resultados.

Fue así como en Francia la efervescencia por entrar a una cafetería temática de la serie provocó peleas y agresiones entre los clientes, mientras que en Abu Dabi se simularon las pruebas con la misma música y los guardias disfrazados.

En la capital de los Emiratos Árabes Unidos, el Centro Cultural Coreano (KKC) organizó una versión del juego donde los concursantes podían llevarse un premio económico si superaban todas las pruebas; sin embargo, si perdían, no morían como en la serie.

La institución busca introducir la cultura coreana en la zona del Medio Oriente. “Los juegos parecían un poco brutales en la serie para maximizar el elemento dramático, sin embargo, en realidad, todos los juegos de la serie son juegos populares jugados por niños coreanos desde el pasado hasta el presente”, afirmaron desde KKC.

Según el medio argentino Infobae, para el concurso recibieron más de 700 postulantes, pero solo 30 fueron seleccionados en dos grupos de 15. Además se utilizó la misma música de la serie y personas disfrazadas de soldados participaron de la simulación.

'Squid Game' came to life at Abu Dhabi’s Korean Cultural Center, in a series of games inspired by the Netflix hit show, minus the violence https://t.co/KZg1DWlGJY pic.twitter.com/ZBHh5OGxzI

— Reuters (@Reuters) October 14, 2021