Bridget Regan será la encargada de interpretar a Poison Ivy en la tercera temporada de Batwoman.

Así lo confirman medios internacionales como Variety, el cual indica que la actriz de 39 años aparecerá de forma recurrente en este nuevo ciclo.

Esta no es la primera vez que la estadounidense participa en una serie live-action de cómics, ya que anteriormente apareció en Agent Carter en la cual dio vida a Dottie Underwood. Recientemente fue la protagonista de Paradise Lost.

Conocida también como Pamela Isley, Poison Ivy es una ex estudiante de botánica de la Universidad de Gotham descrita como una apasionada y brillante científica.

Pese a que aspira a ayudar a lograr un mundo mejor, todo cambia después de que un colega le inyecta varias toxinas vegetales, convirtiéndola en la infame villana de Batman.

Regan es famosa por haber personificado a Kahlan Amnell en la serie de televisión Legend of the Seeker, además de Rose Solano en la serie Jane the Virgin.

Cabe señalar que el debut de la tercera temporada de Batwoman está programado para el 13 de octubre de este año. Recordemos que en la segunda temporada, Javicia Leslie fue quien tomó el rol protagónico luego del retiro de Ruby Rose.