La popular serie de zombies The Walking Dead llegará a su fin luego de casi once años con la undécima temporada, la cual tendrá 24 episodios y será emitida durante dos años, concluyendo la historia en 2022.

No obstante, luego del final de la décima temporada, los sobrevivientes a este apocalíptico escenario deberán enfrentar a un nuevo grupode villanos llamados “Reapears”, los cuales tendrán un particular interés por Daryl, interpretado por Norman Reedus.

Así, la historia que ha visto caer a sus personajes más emblemáticos, llegará a su fin, dividida en tres partes de ocho capítulos cada uno.

En tanto, en el último tráiler liberado este fin de semana, se revelaron varios detalles de cómo será este final de serie. En tres minutos y medio, el clip muestra lo que será “el principio del fin”.

La primera parte de esta temporada final, se estrenará el próximo 22 de agosto, según información que recoge The Hollywood Reporter. No obstante, aún se desconoce cuándo será el estreno de las dos últimas partes del término de The Walking Dead.

Sin embargo, la cadena AMC a cargo de esta serie, anunció dos producciones más, estilo spin-off, una que se centrará en la vida de Daryl Dixon y Carol Peletier, y otra llamado Tales of the Walking Dead (Cuentos de The Walking Dead), que examinará con más detalle algunos de los personajes de la serie original, ambas de las cuales verán la luz en 2023.

A continuación puedes revisar el tráiler de la temporada 11: