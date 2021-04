Leigh Bardugo es una de las escritoras más importantes en literatura fantástica, y específicamente cuando se trata del público juvenil, siendo ampliamente reconocida como una de sus máximas exponentes de la actualidad.

Por lo mismo es que no fue una sorpresa que sus libros del Grishaverse, o universo Grisha, fueses los elegidos por la gigante Netflix para potenciar su catálogo destinado a jóvenes.

Estrenada el 23 de abril, Sombra y hueso (Shadow and Bone) actualmente es la serie más vista en Netflix Chile y en otros países. Se trata de una adaptación de la trilogía homónima de Bardugo y, a su vez, crea una precuela inédita a la duología Seis de cuervos (Six of Crows), ambas sagas de libros famosas a nivel mundial.

La trama nos lleva a un universo inspirado en la cultura tradicional rusa en que existen los Grisha, que tienen una magia similar a la elemental, con la diferencia de que pueden controlar distintas materias… incluyendo el cuerpo humano y la mente.

La serie comienza cuando el Grisha más poderoso del país Ravka, y líder del ejército de “magos” (el Segundo Ejército), el general Kirigan o The Darkling/El Oscuro (Ben Barnes), descubre a una joven de bajo rango del Primer Ejército (compuesto por soldados sin “superpoderes”) es, en realidad, una Grisha extremadamente rara.

Ella es Alina Starkov (Jessie Mei Li), quien tiene el poder de crear y manipular luz, algo totalmente opuesto a la habilidad de Kirigan para controlar sombras.

En tanto, el segundo grupo de protagonistas, provenientes de la novela Seis de cuervos, habita otra parte del continente, Ketterdam, una ciudad decadente llena de delincuencia y pobreza que es capital del país-isla Kerch. Aquí seguimos a tres criminales muy jóvenes: Kaz Brekker (Freddy Carter), Inej Ghafa (Amita Suman) y Jesper Fahey (Kit Young).

Bardugo tuvo una participación activa en la creación de la serie, siendo productora ejecutiva de la misma. Entre las labores que llevó a cabo fue escribir junto a los guionistas al menos una vez a la semana, o cada dos semanas, y dio a conocer su parecer sobre lo que estaban redactando.

Lo mismo ocurrió con los episodios: los veía con anticipación y daba comentarios al respecto. Antes de aquello, tuvo voz y voto en las audiciones y en al menos dos oportunidades acudió personalmente al set de filmación, para conocer en terreno el trabajo que estaba desarrollando el equipo de Netflix.

Sin embargo, en entrevista exclusiva con BioBioChile, Leigh Bardugo, afirma que también le dio libertad creativa a la producción porque “sabía que tenía que dejar que pusieran su propio sello en este mundo y esta historia. Además, necesitaba tener tiempo para escribir libros, que es mi gran amor”.

De esa experiencia, rescata muchos momentos felices, comenzando por cuando estaban en el proceso de selección de los actores, que en su mayoría eran desconocidos en las grandes ligas de Hollywood. Leigh alabó a todos ellos, afirmando que “creo que fuimos muy afortunados” al encontrar a los indicados.

Relata que “nunca había hecho un casting antes, así que cuando nos embarcamos en ese proceso, no entendía cómo sería. Pensé que yo tendría mis favoritos y que el resto tendría a sus favoritos, y luego lo conversaríamos, pero no sabía que, cuando ves a la persona adecuada, es como si cayera un rayo, y después lo único que quieres es a ellos”.

Por lo mismo, afirma que “es imposible elegir un favorito” y cuenta que le gustó mucho el modo en que cada uno le dio su toque personal a los personajes que ella había creado.

“Tengo la experiencia de visitar el set y ver a los actores personificar estos roles. La forma en que sus personalidades, sus espíritus y sus propias experiencias cambian a los personajes y los traen a la vida de esta manera tan vibrante… nunca lo esperé. Creo que al inicio estaba un poco triste al pensar que, de ahí en adelante, los personajes serían vistos por cómo iban a ser representados a la serie, pero esa tristeza se evaporó cuando los vi interactuar. Fue realmente mágico ver a los personajes caminando y hablando fuera de las páginas. Así que no puedo elegir un favorito, todos son increíbles”, expresa.

Más que una historia adolescente

Contrario a lo que muchos podrían pensar, esta serie de fantasía no es sólo para jóvenes. Leigh Bardugo afirma que se trata de una historia transversal que puede llegar a personas de todas las edades.

“Lo que veo en muchos de estos personajes es una pregunta, que es ‘¿dónde pertenezco en este mundo y qué poder tengo para cambiarlo?’. Creo que eso es algo que va a resonar no sólo con los jóvenes, sino que con toda la audiencia. Es una pregunta que todos nos hacemos en diferentes partes de nuestra vida”, asegura.

Agrega que “solemos pensar en estas historias como adolescentes, pero no es como si dejáramos de evolucionar cuando llegamos a los 18 años. Creo que nos hacemos esta pregunta cuando comenzamos un nuevo trabajo, cuando nos cambiamos de ciudad, cuando terminamos o empezamos una relación”.

Esta producción tiene el cliché del “elegido”, es decir, cuando alguien que siempre pensó ser “común y corriente”, descubre que es la única persona que puede salvar su mundo. Eso no es nada nuevo… pero Leigh dice que la serie ofrece mucho más que eso.

“Sombra y hueso tiene su propia perspectiva porque junta dos historias, porque es una historia de grandes destinos y realeza y magia, pero también es una historia de ladrones y matones y la gente que es excluida de esas historias grandiosas. Así que creo que hay muchos puntos desde los cuales uno puede acercarse a este mundo y volverse una parte de él”, indica.

“Y también creo que es divertido ir a un lugar donde cualquier cosa es posible. Por supuesto que hay reglas que delimitan la magia en el Grishaverse, pero espero que, cuando la gente vea Sombra y hueso, se sientan totalmente transportados y puedan perderse en la serie”, añade.

SPOILERS: diferencias con los libros

En esta entrevista, también nos tomamos el tiempo de preguntarle a Leigh sobre las claras diferencias que hay entre la serie y los libros, siendo la principal el hecho de que los personajes de Seis de cuervos se ven involucrados en la trama de Sombra y hueso, algo que nunca ocurrió en las novelas.

La escritora y productora ejecutiva declaró estar totalmente de acuerdo con esta modificación y tiene sus razones: “El argumento de Sombra y hueso está casi intacto, pero Eric (Heisserer, el showrunner) realmente quería juntarlo con Seis de cuervos y yo estuve de acuerdo. Pensé que sería una buena forma de expandir el mundo. Quería ir más allá de la narración en primera persona de la trilogía y quería que tuviera múltiples perspectivas, que se sintiera lo que es ser de Ravka o de Kerch (países ficticios del Grishaverse)”.

“La clave era cómo íbamos a juntarlos y aun así mantener lo esencial de estos personajes y sus viajes intactos. No podíamos usar la trama de Seis de cuervos porque habría arruinado la de la trilogía Sombra y hueso, así que, en lugar de eso, comenzamos a hablar sobre material de precuelas”, agrega.

No obstante, recalca que en los libros también se encuentran ambas sagas, es sólo que ocurre mucho después: “Si has leído los libros, sabrás que, en Crooked Kingdom, vemos que estos personajes se cruzan, así que se sintió muy natural el hacer que se juntaran antes, que estas dos historias chocaran antes que en los libros. Para mí, creó una especial de línea temporal paralela, en que no es lo que ocurrió en el Grishaverse, pero que perfectamente podría haber sucedido en él”.

¿y qué sintió Leigh cuando vio a los personajes de ambas sagas, de carne y hueso, encontrarse por primera vez?

“Lo amé. Siempre me pregunté qué pasaría si Kaz (Brekker) conocía a The Darkling, qué pasaría si Alina hubiese conocido a Inej, y ahora hemos visto ocurrir esas interacciones. Entonces, de nuevo, creo que fue un desafío el asegurarnos de no romper las historias de los personajes, que no quebráramos el corazón de lo que era importante para los lectores y de lo que era importante para mí como escritora. Creo que logramos balancear esas dos cosas y darle al público algo diferente a lo que habían visto en los libros”, destaca.