La precuela de una de las series más galardonadas del último tiempo comenzó sus grabaciones. El spin-off de Game of Thrones, “House of the Dragon”, comenzó a filmarse luego de algunos contratiempos por la pandemia.

A finales del 2020, se dieron a conocer quiénes serían los actores que interpretarían la épica historia basada en el gran acierto televisivo de HBO.

De acuerdo al portal Entertainment Weekly, se trata de Olivia Cooke (“Ready Player One”, “Bates Motel”), Emma D’Arcy (“Truth Seekers”) y Matt Smith (“The Crown”, “Doctor Who”).

Según la publicación, Cooke interpretará a Alicent Hightower, personaje que es descrito como “la hija de Otto Hightower y la mujer más hermosa de los Siete Reinos”.

Smith, por su parte, asumirá como el príncipe Daemon Targaryen, “el hermano menor del rey Viserys y heredero del trono. Un guerrero sin igual y un jinete que posee la verdadera sangre del dragón”.

D’Arcy (Truth Seekers), a su vez, se hará cargo de la princesa Rhaenyra Targaryen, “la primogénita del rey”, que ya es anunciada como uno de los personajes controvertidos de la trama.

En cuanto a la historia, House of the Dragon se remonta 300 años antes de la historia que vimos en Game of Thrones. Contará el principio del fin de la Casa Targaryen. En concreto, nos contará la historia de Viserys, alguien que tiene que asumir un difícil reto cuando es elegido por los señores de Poniente para ocupar el puesto en el tro de su abuelo Jaehaerys Targaryen.

Fire will reign 🔥#HouseoftheDragon is officially in production. Follow @HouseofDragon for all updates. pic.twitter.com/lc3dhIcm5u — 🔥 Game of Thrones 🔥 (@GameOfThrones) April 26, 2021

Sin duda, esta precuela ha sido una gran noticia para los fanáticos de la producción anterior, quienes ya esperan saber cómo se desarrollará la trama, la cual será estrenada en 2022.

No obstante, HBO confirmó que la producción ya comenzó a rodarse en Reino Unido y publicó a través de su cuenta de Twitter imágenes de los actores en la lectura del guion, con una notable distancia debido a los protocolos sanitarios.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/lZ4ERgAy5H — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/FOUBieuhE5 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/7TLn4cSru5 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/ZtS8zpkfS1 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Según detalla el portal The Hollywood Reporter, “House of the Dragon” es uno de los seis proyectos de precuela relacionados con GoT que se están desarrollando en HBO, además de que hay un espectáculo en desarrollo para Broadway, que contará con nuevos actores que interpretarán personajes icónicos de la serie original.