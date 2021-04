Emilia Clarke está a punto de unirse a Marvel. La actriz británica se encuentra en las negociaciones finales para sumarse a la nueva serie Secret Invasion, para Disney +.

Así al menos lo afirmó la revista Variety, asegurando que hasta el momento no se conoce ningún detalle del personaje que interpretaría.

Este será el primer rol de la protagonista de Game of Thrones dentro del Universo Marvel, no así en Disney, donde también fue parte de Han Solo: una historia de Star Wars.

En diciembre el propio Kevin Feige, mandamás en la división de Marvel, reveló que estaban trabajando en Secret Invasion, producción que reunirá en escena a Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn bajo la piel de Nick Fury (Jackson) y Talos (Mendelsohn), dos recordados personajes del “MCU” (Universo Cinematográfico de Marvel).

La dupla hizo su aparición en la película Capitana Marvel -donde compartieron pantalla con Carol Danvers (Brie Larson)- y en Spider-Man: Far From Home, el último estreno del héroe arácnido.

Secret Invasion está basado en el crossover de Marvel Comics de 2008 del mismo nombre, donde el binomio descubre que algunos de sus amigos y enemigos han sido suplantados por “skrulls”, una camaleónica raza alienígena que cambia de forma.

De esta forma, la serie se sumará a WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier y Loki, entre otros proyectos en alianza con Disney+.

Ni Marvel ni los representantes de Clarke se refirieron a la posible llegada de la actriz al MCU.

Recordemos que Emilia alcanzó el reconocimiento mundial gracias a su rol de Daenerys Targaryen en Game of Thrones, rol por el cual fue nominada a los premios Emmy en cuatro oportunidades.