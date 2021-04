Con el final de la primera era Marvel, todos los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) están a la espera de saber qué ocurrirá con los personajes cuya historia no fue completamente desarrollada durante los 10 años.

Uno de ellos es Doctor Strange, el hechicero supremo que ayudó a los Vengadores a derrotar al temible titán Thanos y del cual pronto podremos conocer la continuidad de su personaje.

Dicho personaje, aparece en el cine por primera vez en la película homónima de 2016 Doctor Strange, interpretado por el actor británico Benedict Cumberbatch, el que se repetirá el plato para la segunda entrega, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

De hecho, según palabras del Director Ejecutivo de Marvel Studios, Kevin Feige, el rodaje de la segunda parte de la historia del hechicero estaría en su semana final.

La noticia la dio a conocer en una entrevista con Undefeated, a raíz del término de la serie de Marvel Falcon y el Soldado del Invierno emitida a través de Disney+.

“Estoy aquí en Londres en el set de Doctor Strange 2 para nuestra última semana y Lizzie (Olsen) está aquí después de haber trabajado sin parar desde finalizar WandaVision pasando directamente a Doctor Strange 2”, puntualizó Feige.

La actriz Elizabeth Olsen volverá en su papel de Wanda Maximoff y la Bruja Escarlata, luego del éxito que acumuló en la serie de la misma productora WandaVisión.

Sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness, no se tienen mayores detalles, sólo que su historia estará conectada con la de WandaVision.

“La idea era ir de un lado a otro, no era crear dos clases de historias o dos clases de producciones. Creo que ahora que la gente ha visto WandaVision, cuatro de los seis capítulos de The Falcon and The Winter Soldier y el tráiler de Loki, están viendo que son producciones de clase A, tan grandes e importantes como las películas. Tenemos planes para ir y venir”, concluyó el Director Ejecutivo de Marvel.

El estreno de esta segunda parte está programado para marzo de 2022, situación que podría cambiar debido a la emergencia sanitaria por coronavirus, como ha pasado con otras producciones que han debido aplazar sus estrenos.

La entrevista a Kevin Feige puedes verla a continuación.