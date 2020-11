HBO ordenó la serie dramática THE LAST OF US, según anunció Francesca Orsi, Vicepresidente Ejecutiva de Programación de HBO.

Los productores ejecutivos son Craig Mazin (CHERNOBYL), Neil Druckmann (de las franquicias de videojuegos THE LAST OF US y Uncharted) y Carolyn Strauss (CHERNOBYL y GAME OF THRONES, de HBO) junto con Evan Wells de Naughty Dog y Asad Qizilbash y Carter Swan de PlayStation Productions.

Escrita por Mazin y Druckmann, la serie es una coproducción de Sony Pictures Television. Producción de PlayStation Productions, Word Games y Naughty Dog.

“Craig y Neil son visionarios en su propia liga”, aseguró Orsi. “Con ellos en el mando junto con la incomparable Carolyn Strauss, esta serie seguramente resonará tanto entre los acérrimos fanáticos de los juegos de THE LAST OF US como también entre los que recién descubren esta saga que definió el género. Estamos encantados por poder trabajar junto con Naughty Dog, Word Games, Sony y PlayStation para adaptar esta historia épica y poderosamente inmersiva”, añadió.

Basada en el videojuego aclamado por crítica, la historia se desarrolla veinte años después de la destrucción total de la civilización moderna. Joel, un endurecido sobreviviente, es contratado para sacar a Ellie, una niña de 14 años, de una zona de cuarentena opresiva.

Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en una travesía brutal y conmovedora, mientras ambos deben atravesar los Estados Unidos y dependen el uno del otro para sobrevivir.

“Estamos muy entusiasmados por trabajar con HBO y con este fantástico equipo creativo para llevar a la vida la serie THE LAST OF US”, comentó Jeff Frost, Presidente de Sony Pictures Television Studios (SPT), y Asad Qizilbash, responsable de PlayStation Productions.

“La narración innovadora y el ingenio de PlayStation son un complemento natural del foco creativo de SPT. Nuestra colaboración es un gran ejemplo de nuestra filosofía de trabajo, ‘Una sola Sony’. Esperamos poder desarrollar juegos de propiedad intelectual aún más icónicos en el futuro”, añadió.