Raquel Castillo, la mujer viral recordada por sus fallidas 5.000 imitaciones en el programa Got Talent Chile en 2011, reapareció en la TV chilena, donde habló sobre su presente y su éxito en Perú.

Recordemos que, hace ya varios años, la artista se mudó al país vecino para probar suerte en el espectáculo, donde además se casó con un reconocido empresario local.

Ahora, Castillo apareció en el programa Todo Va a Estar Bien, de Vía X, donde hizo un repaso por su carrera en la televisión peruana y habló de un posible futuro en la política.

“A pesar de todo, me ha ido bien. La verdad es que no es fácil acostumbrarse a otro país, así sea un país vecino. De primera las críticas, los rechazos rotundos, pero ya como que lo asumí”, planteó.

Según castillo, recibió críticas por ser chilena. “Cuando uno no está en su país, obvio, y ustedes saben como es Perú, ¿no? Te empiezan a hablar de cosas de guerra, pero yo no voy a tocar ese tema”, señaló.

Sin embargo, mencionó que en Chile no fue valorada: “no solamente a mí, generalmente muchos artistas tienen que salir afuera para que recién te valoren, para que recién te tomen en cuenta”.

Asimismo, dijo que en Perú se siente más querida, pero “no me tiro los aires de grandeza ni nada, no he cambiado en ese sentido. Yo encuentro que uno tiene que ser realista, puedes llegar muy lejos, pero tienes que pisar tierra”.

Raquel Castillo cerca de la política

La imitadora también fue consultada por su vida sentimental, de la cual comentó que se casó hace 9 años, con un empresario de autos, vinos, dueño de discotecas, productor y previamente boxeador y futbolista.

Sin embargo, ahora está incursionando en otras áreas, reveló Castillo. “Ha estado metido 5 años en la política. Ahora se va a volver a meter”, contó.

“Quiere meterse a ser presidente. Yo lo voy a ayudar con la campaña, pero hasta ahí porque como soy chilena no creo que me den tanto la pasada”, manifestó.

En esta línea, abordó la posibilidad de ser Primera Dama de Perú: “no, imagínense. Chile me cuelga. ¿Y sabes lo que pasa? Perú en sí es muy patriota, no les gusta que vengan de afuera a ocupar puestos“, concluyó.