Esta noche, tras la coronación de la nueva Miss Universo 2024, Sheynnis Palacios, la actual ganadora, dejará su reinado y con ello, perderá los beneficios que recibió durante un año, incluido un lujoso departamento en Nueva York. A pesar de vivir actualmente en esta ciudad con su familia, Palacios podría no regresar a Nicaragua, ya que en 2018 participó en protestas antigubernamentales, lo que desencadenó represión por parte del presidente Daniel Ortega, con al menos 325 muertos y 2.000 heridos. La directora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti, también fue afectada, con su familia detenida y posteriormente expulsada del país. A pesar de la incertidumbre sobre su futuro, Palacios expresó no temer regresar a Nicaragua, afirmando que representó a su país con orgullo y sin banderas políticas.

Esta noche, luego de que la nueva Miss Universo 2024 sea coronada, Sheynnis Palacios, la actual ganadora dejará su puesto y con ello, varios de los beneficios que el premio le otorgó por un año.

La periodista, que en 2023 marcó un hito en la historia de su país, pues se convirtió en la primera Miss Universo nicaragüense, actualmente vive en Nueva York con parte de su familia, sin embargo, esto podría cambiar.

Uno de los beneficios que entrega la corona del certamen de belleza es precisamente un departamento de lujo en una zona exclusiva de la mencionada ciudad estadounidense, donde la organización cubre sus gastos básicos, como alimentación, aseo y la residencia.

Pero como es usual, luego de dejar el cetro, las ganadoras suelen retornar a su país en gloria y majestad, lo que podría no repetirse con Sheynnis Palacios.

La razón yace en que 2018 la Miss Universo participó en las protestas antigubernamentales contra Daniel Ortega, según consigna el New York Times. El mandatario se encuentra en el poder de dicho país desde el 2007, es decir, casi dos décadas.

En ese entonces, de acuerdo a Amnistía, el Gobierno nicaragüense respondió con represión, lo que dejó como resultado “al menos 325 personas muertas y más de 2.000 heridas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH)”.

Según detalla la organización internacional, no solo los ciudadanos fueron reprimidos, sino que los medios de comunicación también se han visto afectados.

Quien también fue afectada por la represión de Ortega fue la directora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti, y su familia, quienes también se manifestaron en esa ocasión. En ese entonces, tras la coronación de la Miss Universo, el esposo e hijo de Celebertti fueron detenidos para luego ser liberados a comienzos de 2024, pero después fueron expulsados del país, instancia en la que se reencontraron con la directora del concurso en México.

En vista de que Sheynnis Palacios aún no tiene una residencia definida a menos de un mes de que terminen sus beneficios, la Miss Universo 2023 fue consultada sobre sus planes de volver por el periódico estadounidense, a lo que contestó que no tenía miedo de regresar a Nicaragua: “Yo tengo una fe muy grande. Yo he representado a Nicaragua con mucho orgullo y con mucha honra. No represento ninguna bandera política”, concluyó.