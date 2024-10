En una reciente entrevista, Shakira abordó su proceso de sanación, tras su quiebre matrimonial con Gerard Piqué, quien durante la semana pasada, habló por primera sobre su separación de la cantante.

En conversación con GQ, la cantante habló sobre el proceso que vivió y vive, tras separarse del exfutbolista, aclarando que sería una fase larga.

La intérprete de “Soltera”, indicó que reflejó su sentir a través de la música, específicamente al crear un álbum con exitosas canciones.

Shakira habla sobre su proceso personal tras su quiebre con Gerard Piqué

“No fue fácil reconocer toda la vulnerabilidad que estaba sintiendo en el momento en que escribí este álbum, y luego ponerla al descubierto”, contó al medio.

“Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música. Era mi forma de sanar. Y continúa siendo. El duelo es un proceso que no es lineal. Está lleno de picos y valles”, mencionó.

Durante el transcurso de la entrevista, se abordaron momentos de su carrera como cantante, desde sus inicios con solo 13 años, y su primer sencillo, ”Magia”, una canción de amor, la cual habla de querer hasta morir.

Aquel fue comparado con las canciones de su último álbum, “Las mujeres ya no lloran”, específicamente con la canción “Última”, de la cual la artista realizó una potente reflexión.

“El amor de pareja me defraudó. Afectó a mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento, al menos, que haya perdido la confianza en el otro. El proceso de sanación es largo. ¡Me llevará varios álbumes!”, dijo.

Cabe recordar que tras confirmarse su separación de Piqué hace más de dos años, se dieron a conocer versiones de infidelidad de parte del exfutbolista con Clara Chía, quien es actualmente su pareja.

Dichas teorías fueron reflejadas en las letras de, principalmente, Bzrp Music Sessions, Vol. 53, tema que lanzó con el argentino Bizarrap y fue todo un éxito.

Reflexión sobre su nueva vida

Tras reflexionar sobre su vida actual, la cantante de “Te felicito”, destacó que la amistad ha sido el mayor regalo tras su dolorosa separación.

“Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos”, expresó la cantante.

“Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos. Algo tuve que haber hecho bien en la vida para tener tanta gente que me quiere”, aseguró.

Ahora Shakira está enfocada en los preparativos de una nueva gira que, según menciona, planea superar el impacto que dejó al participar del Super Bowl con Jennifer Lopez en 2022.

“Es la gira más ambiciosa de toda mi carrera, la producción más grande que he tenido hasta ahora. No porque el público lo pida, sino porque me lo merezco después de tantos años trabajando en este mundo. Me merezco la gira de mi vida. Estoy tirando la casa por la ventana. Estoy feliz porque podré hacer un recorrido por las distintas etapas de mi vida artística, hasta hoy”, concluyó.