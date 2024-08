Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El actor estadounidense Charles Cyphers falleció a los 85 años en Tucson, Arizona, después de una breve enfermedad, según informó su representante. Conocido por su papel como el sheriff Leigh Brackett en la franquicia de terror "Halloween", Cyphers participó también en películas como "Assault on Precinct 13", "The Fog" y "Escape From New York". Además, trabajó en series de televisión como "Barnaby Jones", "The Six Million Dollar Man" y "Wonder Woman". Su colega Nancy Kyes lo recordó como un amigo desde hace años, lleno de historias y risas. Su representante destacó su sensibilidad y cariño, asegurando que lo extrañarán profundamente.