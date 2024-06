Durante su paso por la semana de la moda en París, Francia, la cantante Katy Perry ha deslumbrado al público con sus osadas y llamativas propuestas de vestuario. En una de sus últimas apariciones, la artista lució un vestido rojo de 150 metros con la letra de su nueva canción en la cola.

En los videos difundidos en redes sociales se observa las estrofas y versos de su próximo sencillo musical “Woman’s World”, que saldrá a la venta el 11 de julio, consignó la revista Rolling Stone. Con esto, la cantante busca promocionar el que será su primera canción de su nuevo álbum “KP6” y su regreso a la escena musical luego de tres años.

La intérprete de Last Friday Night sorprendió a sus fanáticos con su atuendo luego de salir de una limusina negra e ingresar a las inmediaciones del Hotel Ritz, ubicado en la capital francesa. Rápidamente, los registros de su performance se viralizaron en TikTok, “X” (ex Twitter) e Instagram.

“Es el mundo de una mujer y tienes suerte de vivir en él. Sexy, segura. Tan inteligente. Ella es enviada del cielo. Tan suave, tan fuerte”, se lee en los primeros metros del vestuario de la cantante, y culminó con: “Fuego en sus ojos / Divinidad femenina / Ella nació para brillar”.

