Durante el último tiempo, Kika Silva y Gonzalo Valenzuela han estado enfrentando diversos rumores que apuntan a la supuesta cancelación de su matrimonio por “motivos económicos”.

En diversos medios nacionales y en redes sociales se ha hablado de que la esperada boda entre ambos rostros televisivos se habría aplazado o, de lleno, suspendido por problemas monetarios que estaría enfrentando el actor.

Ante ello, Silva decidió romper el silencio a través de sus redes sociales luego de que un seguidor o seguidora le preguntara al hueso: “Se suspendió tu matrimonio??”.

Kika Silva por rumores sobre su matrimonio

“Voy a responder esta pregunta porque me lo han preguntado por todos lados y muchísimo. A veces cansa mucho quedarse callado, la verdad que los últimos tres fines de semana he tenido que quedarme callada por varias cosas”, comenzó señalando Kika.

“Qué fome que de repente algunas cosas que se dicen, que no son verdad, hacen también que de repente me quiera cerrar un poco más o me dé nervios responder preguntas o cosas por acá (redes), porque uno siente que está más expuesto pero, en este caso, no crean todo lo que se dice“, enfatizó la modelo.

A ello, Silva agregó que se han dicho tanta cosas que, incluso, antes de que ellos (como pareja) en su cabeza tuvieran una idea o conversación, ya se decían cosas.

“No crean todo lo que se dice, y es algo súper íntimo. Ustedes saben que igual yo siempre soy súper abierta a comentar, así que en el minuto adecuado les voy a contar, pero es algo súper íntimo“, lanzó finalmente, sembrando la incertidumbre entre sus seguidores sobre la realización o no de su matrimonio.