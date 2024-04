A principios del mes pasado, un comercial de Cerveza Cristal del 2003, incorporado en una escena de la película “Star Wars: Episodio IV”, se hizo viral en redes sociales por lo ingenioso y cómico de la situación.

Ya dos décadas después de su emisión original, los comerciales de Cerveza Cristal editados en escenas de Star Wars en Canal 13 trascendieron fronteras, siendo incluso parodiados en programas como “The Late Show with Stephen Colbert de los EEUU”.

También, desde la misma marca Cristal apostaron por escribirle al mismísimo Mark Hamill. “Oye y si entre tod@s le mandamos unas Cristal a Luke? Usemos la fuerza para que @MarkHamill acepte la invitación y nos ponemos con 10 premios de 1 año de Cristal entre quienes nos ayuden”, indicaron en X. Hoy, de una forma u otra, el actor que encarnó a Luke Skywalker hizo un guiño a la escena en su red social.

La reacción de Mark Hamill a escena con publicidad de Cerveza Cristal

A inicios de esta semana, un usuario de X había subido el video con la famosa publicidad, incluyendo el siguiente texto (en inglés): “Alrededor del año 2003 en Chile, cuando la trilogía original de Star Wars comenzó a transmitirse por televisión allí, hicieron esta cosa curiosa para evitar cortes comerciales. Ellos mismos unieron los comerciales a las películas. Aquí está uno de ellos, con el doblaje en inglés añadido”.

“Is this is now considered #StarWars canon in Chile?”, escribió hoy el actor citando el tweet anterior, donde se apreciaba el lapsus donde Cerveza Cristal hace su aparición. En español: “¿Esto ahora se considera canon de #StarWars en Chile?”.

“Canon” se refiere a que algo es parte de la historia oficial, o que pertenece al mismo universo.

Estos comerciales, icónicos y premiados, habían dejado de circular apenas un par de años después de que comenzaran a emitirse, tras una queja de Lucasfilms —productora detrás de la saga conocida en latinoamérica como “La Guerra de las Galaxias”— ante el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria de Chile (Conar).