El actor de 43 años, quien alcanzó la fama mundial gracias a su personaje de Kevin McCallister a inicios de los ’90, recibió su estrella en el icónico paseo en Los Angeles, California.

En la instancia, Culkin se vio sumamente emocionado por las palabras de O’Hara, actriz que destacó su talento actoral, atribuyéndole al intérprete el éxito de las películas que se convirtieron en un ícono de la época navideña.

“Home Alone es y siempre será una adorada sensación global… La razón por la que familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin verla y amarla es por Macaulay Culkin”, señaló la actriz.

Congratulations are in order to Macaulay Culkin, who received a star on the Hollywood Walk of Fame Friday. Catherine O'Hara, who played the mother of Culkin's character in "Home Alone" and its sequel, attended the ceremony. pic.twitter.com/Aa5KuYm28s

— TODAY (@TODAYshow) December 2, 2023