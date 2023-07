Si hablamos de una estrella infantil que ha tenido una vida normal, pueden ser contados con los dedos de una mano. Uno de ellos, es Dylan Sprouse.

Conocido por protagonizar la serie de Disney “Zack y Cody”, Dylan Sprouse, siempre pareció estar incómodo con la fama, incluso, el hermano de Cole, que empezó una carrera en el cine en la película “Un papá genial” al mismo tiempo que su gemelo, tiene una carrera más que aceptable.

Lo cierto es que Dylan, quien no tuvo miedo en trabajar como mesero en Nueva York, declaró en dicha ocasión que “me siento más cómodo cuando estoy trabajando y haciendo algo; criticar a alguien por eso es bastante raro”.

Fue recién en 2018 que conoció a Barbara Palvin, supermodelo belga y también exángel de Victoria’s Secret,y la pareja empezó a salir, así fueron varias las muestras de afecto entre ellos.

Según comentó el intérprete todo empezó cuando Barbara Palvin decidió seguir a Dylan Sprouse en Instagram, aunque demoró cerca de seis meses en contestarle el mensaje, relató a W Magazine.

Asimismo, el ánimo de Dylan no decayó, ya que “sabía que no estaba en condiciones en ese momento y quizás en mi interior sabía que podía ser algo más”.

De acuerdo con la Revista Hola, la pareja tiene muchos gustos en común, pero la principal es el sentido del humor que comparten.

Ya en marzo de este año, la joven de 33 años exhibió un anillo de diamantes que significó que decidieron formalizar su relación.

“Han estado enseñando el anillo y están muy contentos. Siempre se muestran muy enamorados, pero están más felices que de costumbre. Están deseando empezar este nuevo capítulo juntos”, dijo una fuente anónima sobre el futuro de la pareja.

Es más, aunque el matrimonio habría sido en secreto, en redes sociales se han viralizado algunas postales del enlace.

Congratulations to Dylan Sprouse and Barbara Palvin who married in Hungary last weekend! 🤍✨ pic.twitter.com/UBX3ocx4dq

— pop culture (@postbestfshn) July 17, 2023