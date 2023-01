Un nuevo producto deportivo para mujeres se viralizó esta semana por su comentada forma, se trata de unas calzas o leggins con un diseño poco común que son parte de la nueva colección de ropa de la actriz Kate Hudson, que hace algunos años fundó una empresa de prendas para hacer deporte.

Este diseño llamó la atención de los internautas por tener particulares aberturas a los costados y en la zona pélvica, dejando ver la ropa interior debajo de esta. Las críticas apuntan a la poca comodidad del producto para hacer ejercicio, que sería su finalidad principal.

Esta no es la primera vez que una línea deportiva presenta una prenda como esta. De hecho, estas calzas también dieron que hablar en octubre pasado, cuando la cantante Lizzo las lució para promocionar a otra marca del mismo rubro.

Otro detalle que no pasó desapercibido además fue el nombre de la prenda “Spotlight Shaping Ass Out Capri”, que en español se traduce como “moldeando el trasero hacia afuera”, expresión que a muchos les pareció grosera y ofensiva.

Sumado a esto, el elemento deportivo tiene también un alto precio que bordea los 85 dólares, lo que en pesos chilenos serían cerca de $ 56.000.

I thought woman didn't like guys staring at their #butts in #yogapants, now how is this gonna help #katehudson #Lululemon pic.twitter.com/aYfym75U8Y

— Mark Satoshi Malik (@elonsatoshimusk) January 24, 2023